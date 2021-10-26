في الجول يكشف - سبب غياب طاهر وكريم فؤاد عن مواجهة الإسماعيلي

يغيب طاهر محمد طاهر وكريم فؤاد عن قائمة الأهلي في مواجهة الإسماعيلي بالجولة الأولى من الدوري المصري.

وحسبما علم FilGoal.com فأن ثنائي الأهلي يغيب لأسباب فنية دون أي مشاكل طبية على الإطلاق.

وكان طاهر محمد طاهر قد شارك في مباراتي الحرس الوطني خلال 84 دقيقة.

فيما لم يتواجد كريم فؤاد نظرا لعدم قيد الوافدين الجدد في قائمة الأهلي الإفريقية بالأدوار التمهيدية.

ويغيب وليد سليمان بسبب الإصابة التي تعرض لها في مباراة الحرس الوطني بدور الـ 32 من دوري أبطال إفريقيا، ولم يتواجد محمد محمود في قائمة المباراة.

وكان موسيماني قد أعلن قائمة الأهلي لمواجهة الإسماعيلي والتي ضمت 21 لاعبا. (طالع التفاصيل)

وضمت القائمة الصفقات الجديدة وهم: حسام حسن وأحمد حمدي عبد القادر وعمار حمدي والثنائي المحترف لويس ميكيسون وبيرسي تاو.