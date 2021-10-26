مصدر من كاف لـ في الجول: لا نية لتأجيل كأس الأمم الإفريقية 2021

الثلاثاء، 26 أكتوبر 2021 - 16:59

كتب : محمد عبد العظيم

الاتحاد الإفريقي لكرة القدم كاف - بيان رسمي

أوضح مصدر من الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف" أنه لا توجد أي نية لتأجيل كأس الأمم الإفريقية المقرر إقامتها في الكاميرون يناير 2022 المقبل.

تستضيف الكاميرون نهائيات كأس الأمم الإفريقية بين التاسع من يناير وحتى السادس من فبراير.

وكانت تقارير قد أشارت إلى وجود مشاكل في البنية التحتية في الكاميرون قد تؤثر على إقامة النسخة 33 من البطولة الإفريقية.

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وقال مصدر من كاف لـ FilGoal.com: "لا توجد نية لتأجيل أو إلغاء كأس أمم إفريقيا في الكاميرون، تأجيل البطولة أمر مستبعد تماما".

وأضاف "نعم لدينا بعض العقبات التي تواجه تنظيم البطولة في الكاميرون خلال الوقت الحالي خاصة فيما يتعلق بالبنية التحتية في بعض المناطق التي ستستضيف البطولة وطالبنا من كومة الكاميرون بالتنسيق مع اللجنة المنظمة للبطولة لوضع ميعاد نهائي للوقوف على مدى جاهزية جميع المناطق".

وتابع "هناك مشكلة تواجه اللجنة المنظمة حاليا تتعلق بتسويق البطولة ولكنها ليست كبيرة ولدينا اجتماع مع الشركة المسؤولة عن تسويق البطولة لوضع حل لكل شيء يواجه تنظيم البطولة".

وأتم "كاف يرحب بالتعاون مع جميع الأطراف وأيضا إذا طالبت شركات أخرى التدخل للتعاون لإنجاح البطولة فنحن سنتعاون معهم سريعا".

كأس الأمم الإفريقية
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