هاني سعيد: ننتظر مراعاة التعارض بين مواعيد كأس العرب والكونفدرالية

شدد هاني سعيد المدير الرياضي لنادي بيراميدز على أن مواجهة بطل الكونغو في الكونفدرالية لن تكون سهلة مشيرا لأن تضارب موعد المباراتين مع معسكر منتخب مصر لكأس العرب يجب مراعاته وقت الاختيار بما لا يضر بالجانبين.

القرعة أوقعت بيراميدز في مواجهة نادي أس مانيما يونيون من الكونغو في دور الـ32 التكميلي من الكونفدرالية الإفريقية.

هاني سعيد قال في تصريحات للموقع الرسمي لبيراميدز: "فريق مانياما قوي للغاية ومواجهته لن تكون سهلة على الإطلاق، واحد من أقوى فرق الكونغو".

وأضاف " بيراميدز عينه على اللقب لذلك فهو مستعد لأي منافس مهما كانت قوته ويحترم جميع فرق البطولة، سنلعب على الفوز ذهابا وإيابا لأن الهدف المبدئي هو بلوغ دور المجموعات للمرة الثالثة على التوالي ومواصلة البطولة حتى أبعد نقطة ممكنة، والسعي بثبات للفوز باللقب".

وتابع "يتواجد 9 لاعبين من بيراميدز في القائمة الأولية لكأس العرب مع منتخب مصر، مع 8 غيابات عن قائمة الفريق بسبب عدم التواجد في القائمة الإفريقية. بيراميدز يمثل مصر أيضا في الكونفدرالية الإفريقية، يجب مراعاة الغيابات والمباراة أمام بطل الكونغو عند استدعاء اللاعبين والتنسيق مع النادي بشأن مواعيد انضمام الدوليين بما لا يضر بمصلحة بيراميدزويحفظ مكانهم مع منتخبنا الوطني لتقديم أداء يليق باسم مصر".

وأتم " ننتظر أيضا مراجعة بين الاتحاد المصري والفيفا المنظم لكأس العرب للمنتخبات بالدوحة وبين الاتحاد الأفريقي لكرة القدم بشأن مواعيد تلك المواجهات".

وستقام مباريات دور الـ32 الثاني من الكونفدرالية بين شهري نوفمبر وديسمبر، إذ أن مباريات الذهاب ستقام بين 26 و28 نوفمبر.

أما مباريات الإياب فسوف تقام ما بين الثالث وحتى الخامس من شهر ديسمبر المقبل.