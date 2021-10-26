حارس واتفورد يكشف الحوار الذي دار بينه وصلاح بعد مباراتهما: لاعب ذكي

كشف بن فوستر حارس واتفورد عن الحوار الذي دار بينه وبين محمد صلاح لاعب ليفربول بعد مباراتهما في الدوري الإنجليزي.

وكان ليفربول قد فاز على واتفورد بخمسة أهداف مقابل لا شيء في المباراة التي جمعت بينهم في الجولة الثامنة من الدوري الإنجليزي.

وشهدت المباراة تسجيل صلاح الهدف الرابع لليفربول وصناعة الهدف الأول بطريقة رائعة.

وقال فوستر في مقطع فيديو عبر حسابه على فيسبوك: "الشيء الذي أريد الحديث عنه على وجه الخصوص هو محمد صلاح وما قاله لي بعد المباراة مما جعلني أفكر، يا إلهي أنه لاعب محترف جدا وتريد أن تكون أفضل ما يمكن أن تكون".

وتابع "لقد أتى وغطى فمه حتى لا تلتقطه الكاميرات وسألني عما إذا كان قد حصل على ركلة جزاء فما الزاوية التي كنت سأتجه إليها".

واستمر "بمجرد قوله ذلك لي فكرت في كم هذا الفتى ذكي، لأننا نقوم بأبحاثنا، جميع حراس المرمى يقومون بأبحاثهم عن المهاجمين، ونحاول التفكير ومعرفة أين كانت آخر أربع أو خمس ركلات جزاء، على سبيل المثال ركلة صلاح الأخيرة كانت على يمين الحارس".

وأكمل "قلت له حسنا كنت سأذهب للناحية اليمنى لأنك سددت أخر خمس ركلات جزاء على اليمين، ثم ابتسم صلاح وشكرني وقال لي إنه كان بحاجة لمعرفة ذلك".

وأضاف "هو لا يكتفي بمجرد الفوز بخمسة أهداف دون مقابل وتسجيل هدف لا يصدق وحصوله على رجل المباراة، يحب أن يعرف التفاصيل الصغيرة، في مباراته التالية فبأي طريقة يجب أن يسددها".

وأتم "هذا هو سبب وجود محمد صلاح في القمة يا رفاق، إنه القمة".

وشارك صلاح الموسم الحالي مع ليفربول في 12 مباراة، تمكن خلالهم من تسجيل 15 هدفا وصناعة 5 آخرين.