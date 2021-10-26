عصام عبد الفتاح: الأقرب لإدارة القمة حكم مصري

الثلاثاء، 26 أكتوبر 2021 - 10:48

كتب : FilGoal

أشرف بنشرقي - الأهلي والزمالك

قال عصام عبد الفتاح رئيس لجنة الحكام إنه الأقرب حتى الآن إسناد إدارة القمة بين الزمالك والأهلي لطاقم تحكيم مصري.

وستقام قمة الكرة المصرية في الجولة الثالثة بين الزمالك والأهلي في الخامس من شهر نوفمبر المقبل.

وتحدث عصام عبد الفتاح للقناة الأولى التليفزيونية قائلا: "أنا مع الحكم المصري لإدارة القمة والأقرب سيكون كذلك، وهناك أكثر من حكم نفاضل بينه لإدارة اللقاء".

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وعن الحكام قال: "بدأنا منذ 20 يوما ونحن في معسكرات مستمرة لتطوير أداء الحكام".

وواصل "نعمل على شقين بتطوير أداء حكام الفيديو وحكام الساحة من أجل تحسين أداء التحكيم خلال الموسم الجاري بشكل كبير".

يذكر أن الزمالك سيبدأ موسمه بلقاء إنبي مساء اليوم الثلاثاء، ويلتقي الأهلي بمنافسه الإسماعيلي غدا الأربعاء.

الأهلي الزمالك الدوري المصري عصام عبد الفتاح
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