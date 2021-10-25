دياب: ما شاهدناه في أول أيام الدوري ليس إلا البداية.. وسنعمل على تغيير درع وشعار المسابقة

الإثنين، 25 أكتوبر 2021 - 23:31

كتب : FilGoal

قرعة الدوري المصري 2021-2022 - أحمد دياب

عبر أحمد دياب رئيس رابطة الأندية المصرية عن سعادته البالغة بعودة الجماهير مرة أخرى لمباريات الدوري المصري.

وقال دياب عبر قناة أون تايم سبورتس 2: "من أسعد لحظات حياتي عندما شاهدت الجماهير مرة أخرى في مباريات الدوري المصري".

وأضاف "لدينا القدرة على نقل مباريات الدوري بصورة مميزة مثلما شاهدنا في أول أيام المسابقة، وذلك من أجل استعادة قيمة ومكانة الدوري التي يستحقها".

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وتابع "ما شاهدناه في أول أيام الدوري ليس إلا مجرد بداية، وسنعمل على تطوير كل شيء بشكل أفضل".

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وأكمل "سنعمل على مشروع تشكيل حقوق الدوري ونظام توزيعها على الأندية وأيضا لائحة النظام الأساسي للأندية، ونريد أن تكون المسابقة منتظمة ونحل الأزمات بدلا من زيادتها".

وأتم تصريحاته "سندرس تغيير شكل درع الدوري وشعار المسابقة بما يليق بقيمة الدوري المصري".

وانطلق الدوري المصري بـ3 مواجهات في اليوم الأول من المسابقة.

وفاز البنك الأهلي على طلائع الجيش بثلاثية دون رد، وفي أجمل مباريات اليوم وربما الجولة تعادل الاتحاد السكندري مع سموحة بأربعة أهداف لكل فريق في دربي الإسكندرية.

وأخيرا استطاع فريق فيوتشر تحقيق فوزا ثمينا على فاركو بهدف دون رد.

الدوري المصري أحمد دياب
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