حسام حسن: كنت واثقا في عودة الاتحاد أمام سموحة بعدما سجلنا الهدف الأول

يرى حسام حسن المدير الفني للاتحاد السكندري أن فريقه كان قادرا على تحقيق الفوز أمام سموحة خلال مباراة الفريقين في الدوري المصري.

ونجح الاتحاد في العودة أمام سموحة بعد التأخر في النتيجة ليتعادل بنتيجة 4-4 في الجولة الأولى من المسابقة. (طالع التفاصيل)

وقال حسام حسن في المؤتمر الصحفي عقب المباراة: "تجربة يجب أن نستفاد من السلبيات والإيجابيات الخاصة بها".

وأضاف "كنت واثقا في قدرتنا على العودة رغم التأخر بثلاثية، وذلك عندما نسجل الهدف الأول".

وأكمل "كنا قادرون على الفوز أيضا والفريق بذل أقصى جهد له في المباراة".

واستمر في تصريحاته "عناينا من مشكلة في الجبهة اليمنى ونجحنا في إيجاد البديل، والمنافس اجتهد واعتمد على الكرات الطويلة".

وشدد "بمزيد من الانسجام سيكون لدينا فريقا جيدا، وكذلك مع عودة الغائبين بسبب الإصابة".

وأتم تصريحاته "الأخطاء الجماعية ظهرت في أداء الفريق أمام سموحة، وسنعمل على علاجها في المباريات المقبلة".