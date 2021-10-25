لا تقلب الصفحة قبل أن تقرأ السطر الأخير.. تعادل مجنون في دربي الـ8 أهداف بين سموحة والاتحاد

الإثنين، 25 أكتوبر 2021 - 19:54

كتب : رامي جمال

أحمد عادل "ميسي" - سموحة والاتحاد السكندري

بدأ الدوري المصري بأفضل طريقة ممكنة لما لا والدربي السكندري بين سموحة والاتحاد انتهى بالتعادل الإيجابي بأربعة أهداف لكل فريق.

واستضاف سموحة منافسه الاتحاد في استاد الإسكندرية ضمن منافسات الجولة الأولى من الدوري المصري.

وحصد كل فريق نقطته الأولى في الموسم الجديد من الدوري.

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وفرط سموحة في تقدمه بأربعة أهداف لهدف ليعود الاتحاد في الوقت المحتسب بدل من الضائع ويدرك التعادل المثير.

وأصبح ذلك التعادل هو الثالث على التوالي بين الفريقين إذ أن آخر انتصار لسموحة يعود لموسم 2019-2020.

فيما يعود آخر انتصار للاتحاد لموسم 2018-2019.

افتتح سموحة أهداف اللقاء عن طريق صديق كالابا في الدقيقة 12 بتسديدة من داخل منطقة الجزاء.

وأضاف مروان حمدي الهدف الثاني في الدقيقة 18 بعد مرور رائع من مدافعي الاتحاد محمد عبد السلام وداميان لوي وأطلق تسديدة زاحفة في الشباك.

وسجل محمد شكري الهدف الثالث لسموحة في الدقيقة 38 بتسديدة رائعة من ركلة حرة مباشرة بيسراه من خارج منطقة الجزاء.

وقلص كريم الديب النتيجة بهدف أول للاتحاد من ركلة جزاء في الدقيقة 50 بعد لمسة يد على محمد شكري.

ولكن بعد ثلاث دقائق فقط سجل حسين فيصل هدفا رابعا لسموحة بتسديدة رائعة من خارج منطقة الجزاء.

وبدا ان اللقاء انتهى إكلينيكيا وسيخطف سموحة الانتصار والثلاث نقاط لكن ما حدث تاليا كان المفاجأة.

سجل فوزي الحناوي الهدف الثاني لزعيم الثغر في الدقيقة 73 برأسية.

وواصل الاتحاد تقليص النتيجة عن طريق سعيدو سيمبوري من ركلة جزاء في الدقيقة 89 بعد عرقلة أولاك سيكيرو لخالد الغندور.

وفي الدقيقة الخامسة من الوقت المحتسب بدل من الضائع سجل أجوستينيو مابولولو الهدف الرابع للاتحاد ليدرك التعادل القاتل برأسية قوية.

سموحة الاتحاد السكندري في الدوري
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