دي مارزيو: الاتفاق بين مانشستر يونايتد وكونتي يقترب

الإثنين، 25 أكتوبر 2021 - 20:39

كتب : FilGoal

كونتي

يبدو أن أولي جونار سولشاير المدير الفني لمانشستر يونايتد يقضي ساعاته الأخيرة كمدرب للفريق.

والآن التواصل بين مانشستر يونايتد والمدرب الإيطالي أنطونيو كونتي حدث بالفعل.

حسب دي مارزيو صحفي سكاي سبورتس، فإن المدرب الإيطالي أبدى رغبته في تدريب مانشستر يونايتد.

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رغبة كونتي سببها اقتناعه بأنه قادر على العمل بشكل جيد مع هذا الفريق على الفور.

الصحفي الإيطالي ألفريدو بيدولا الذي يعمل في صحيفة "لا جازيتا ديللو سبورت" الإيطالية أشار في وقت سابق إلى أن كونتي يطلب الحصول على ضمانات وليس فقط مجرد مشاركته لإنقاذ الموقف.

كما أوضح التقرير أنه على الرغم من ذلك التواصل مع كونتي، فإن إدارة يونايتد مازالت تفكر إن كان الوقت الحالي هو المناسب لإقالة سولشاير أم تنتظر حتى التوقف الدولي المقبل في شهر نوفمبر.

وسقط يونايتد أمام غريمه التقليدي ليفربول في ملعب أولد ترافورد أمس الأحد بخماسية دون رد في تاسع جولات الدوري الإنجليزي.

هزيمة جعلت مصير سولشاير محل شك في ظل دعم الفريق بصفقات لكن الفريق لم يحصد سوى 14 نقطة حتى الآن.

كونتي مانشستر يونايتد سولشاير
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