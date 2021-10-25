موسيماني عن تدريب مانشستر يونايتد: ربما الأحفاد سيحققون الحلم

الإثنين، 25 أكتوبر 2021 - 18:43

كتب : FilGoal

الأهلي - أسوان - موسيماني

يرى الجنوب إفريقي بيتسو موسيماني المدير الفني للنادي الأهلي أنه ما زال الأمر مبكرا على تواجد المدربين الأفارقة في أوروبا.

أحد المشجعين قال على تويتر: "بيتسو موسيماني هو الحل لإعادة أيام المجد لمانشستر يونايتد".

بيتسو موسيماني رد عبر حسابه الشخصي في موقع التواصل الاجتماعي تويتر: "أنت تعلم جيدا أن أوروبا ليست مستعدة لذلك (تواجد المدربين الأفارقة في أوروبا)، ربما قد يحدث هذا مع أحفادنا".

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وأضاف "الأهلي كسر القاعدة وقدم درسا مجانيا للجميع".

وأتم "الآن لدينا أرشيفات من هذه القصة لنظهر لأطفالنا أن ذلك ممكن".

مانشستر يونايتد خسر أمام ليفربول بخمسة أهداف دون ردعلى ملعب أولد ترافورد في الجولة التاسعة من الدوري الإنجليزي.

التقارير الصحفية تحدثت بعد ذلك عن اقتراب إقالة النرويجي أولي جونار سولشاير من تدريب مانشستر يونايتد. (طالع التفاصيل)

مانشستر يونايتد بيتسو موسيماني الدوري الإنجليزي الأهلي
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