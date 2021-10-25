إقالة سولشاير تقترب.. فقدان الثقة وخلاف رونالدو مع جرينوود وغضب اللاعبين الكبار

يعيش النرويجي أولي جونار سولشاير أيامه الأخيرة كمدرب لمانشستر يونايتد بعد الهزيمة الكبيرة أمام ليفربول.

مانشستر يونايتد خسر على ملعب أولد ترافورد أمام ليفربول بخمسة أهداف دون رد في ختام مباريات الأسبوع التاسع من الدوري الإنجليزي.

مارك أوجدن صحفي ESPN، أشار إلى أن المدرب النرويجي فقد ثقة لاعبيه حتى قبل الهزيمة أمام ليفربول.

التسلسل الهرمي في يونايتد على دراية بأن كونتي مستعد للعودة إلى التدريب من أولد ترافورد، دعمه في غرفة الملابس يقتصر إلى حد كبير على لاعبي يونايتد الإنجليز وعدد صغير من اللاعبين من الخارج.

الأجواء ليست قريبة من وقت إقالة مورينيو ولكن ما حدث خلال مباراة ليفربول ألقى بالكثير من الاستفهام حول مستقبل سولشاير.

اللاعبون الكبار أصبحوا غاضبين من فشل سولشاير في فرض سلطته على المهاجمين غير الأكفاء في يونايتد.

أشار أحد المصادر لعدم وجود تفاهم بين رونالدو جرينوود وعدم قدرة سولشاير على إجبار الثنائي على الربط سويا.

لاحظ اللاعبون أن الثنائي نادرا ما يمرران لبعضهما البعض وأن رونالدو أصبح منزعجًا بشكل واضح من قرار زميله بالتسديد بدلا من التمرير في مكان أفضل للتسجيل

من أسباب انتقاد سولشاير وتهديد مستقبله عدم قدرته على حل المشاكل الدفاعية، ومحاباته الواضحة للاعبين ذوي الأداء الضعيف، وعدم منح الفرص للينجارد ودي بيك وماتيتش، أدت إلى قيام بعض اللاعبين بانتقاده علنا لزملائهم أثناء المباريات الدولية

كان هناك تردد داخل يونايتد في اللجوء إلى كونتي مع كونه شخصية قاسية ومتطلبة، ولكن هناك أيضا إدراك أنه أفضل خيار متاح كان بوكيتينو هدفا طويل الأمد ليونايتد، ولكنه على الرغم من البداية غير المقنعة للموسم، فمن غير المتوقع أن يكون متاحا في أي وقت قريب.

صامويل لوكهرست صحفي "ماتشستر إيفينينج نيوز" أشار إلى أن مانشستر يونايتد يفكر جديا في إنهاء التعاقد مع سولشاير قبل مواجهة توتنام القادمة في الدوري.

مانشستر يونايتد يتواجد في المركز السابع برصيد 14 نقطة بعد مرور 9 جولات.