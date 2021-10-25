خالد جلال: سعيد بمواجهة الأهلي أمام جماهيره.. وأعد بتقديم مستوى جيد أمام الأحمر

عبر خالد جلال المدير الفني للبنك الأهلي عن سعادته بعودة الجماهير لمباريات الدوري المصري مرة أخرى، وذلك قبل مواجهة الأهلي.

وفاز البنك الأهلي في الجولة الأولى من الدوري المصري على طلائع الجيش بثلاثية دون رد.

وقال خالد جلال عقب المباراة لقناة أون تايم سبورتس: "الموسم الحالي طموحنا أكبر، وتعاقدنا من 6 صفقات في المراكز التي تحتاج للتدعيم في صفوف الفريق".

وواصل "لعبنا 14 مباراة ودية استعدادا للموسم الجديد، وظهر نتاج فترة الإعداد في المباراة الأولى أمام الجيش".

وأكمل "كان يجب أن نحقق الانتصار في أول مباراة لتكون انطلاقة جيدة بالنسبة لنا ونؤكد على جاهزية الفريق الفنية والبدنية".

وأشار "وكذلك حتى نترك انطابعا عن أن الفريق لن يكون خصما سهلا وأننا سنظهر بصورة أفضل من الموسم الماضي".

واستمر في تصريحاته "أهدرنا عدة فرص في الشوط الأول، وكنت أشعر بالقلق أثناء التقدم بهدف لأننا خلال المباريات الودية تعادلنا أكثر من مرة بعد التقدم".

وعن مواجهة الأهلي المقبلة قال: "سعيد جدا لعودة الجماهير ومواجهة الأهلي أمام أنصاره".

وأتم تصريحاته "نريد أن نعتاد على اللعب في حضور الجماهير لنشعر بقيمة المباريات، وأعد أن نقدم مستوى جيد أمام الأهلي".