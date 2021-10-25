صلاح: الفوز هو الخيار الوحيد مع ليفربول

أبدى محمد صلاح نجم ليفربول سعادته بالفترة الحالية التي يعيشها مع ناديه، وذلك بعد الفوز على مانشستر يونايتد بخمسة أهداف دون رد.

جاء ذلك على ملعب "أولد ترافورد" معقل يونايتد، في ختام وقمة منافسات الأسبوع التاسع للدوري الإنجليزي الممتاز.

وكتب صلاح عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي تويتر: "مع هذا الفريق، الفوز يجب أن يكون الخيار الوحيد".

With this team, winning should always be the only option. pic.twitter.com/J8QDh8bWZh — Mohamed Salah (@MoSalah) October 25, 2021

وسجل صلاح ثلاثة أهداف "هاتريك" في شباك الشياطين الحمر، بعد هدفي نابي كيتا وديوجو جوتا.

ويحتل ليفربول حاليا المركز الثاني في البريميريليج بـ21 نقطة، بفارق نقطة وحيدة عن المتصدر تشيلسي.