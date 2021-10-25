شاو: خماسية ليفربول كانت قادمة لا محالة

الإثنين، 25 أكتوبر 2021 - 14:17

كتب : أحمد أباظة

لوك شاو - مانشستر يونايتد - أستون فيلا

أبدى لوك شاو ظهير مانشستر يونايتد اعتقاده أن الفريق كان يمكنه رؤية خسارة كبيرة قادمة إليه لا محالة، وذلك عقب السقوط المدوي أمام ليفربول بخمسة أهداف نظيفة ضمن منافسات الأسبوع التاسع للدوري الإنجليزي الممتاز.

وقال شاو في تصريحات نقلتها صحيفة "إندبندنت" الإنجليزية: "هذا لم يكن جيدا بما فيه الكفاية. أعرف أنها رياضة جماعية وأنها مباراة فريق، ولكن أعتقد أننا كأفراد يجد أن نتحمل مسؤولية بعض الأشياء بخصوص هذا الأداء".

وأضاف "لهذا أنا هنا ولا أختبئ بلا حديث. أخرج وأقول أني لم أكن جيدا وأتحدث عن نفسي وليس عن الفريق. أنا مسؤول عن أدائي الذي لم يكن جيدا بما فيه الكفاية".

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وأوضح "كما قلت لست هنا للحديث عن الفريق. نحن نعرف أننا يمكننا أن نصبح أفضل ولكن بالنسبة لي أيضا أنا بحاجة لأصبح أفضل مما كنت عليه اليوم. لهذا آتي هنا ولا أختبئ، أحدثكم وأخبركم بالأمر كما هو".

وعن ظهور اللاعبين كالتائهين في بعض الأوقات ومدى مسؤولية المدرب أولي جونار سولشاير عما حدث قال شو: "كما قلت، أعتقد أننا من يجب أن ننظر في المرآة أولا. هل نفعل كل شيء بشكل صحيح وهل نتجهز بشكل صحيح للمباريات بأنفسنا"؟

وتابع "بالتأكيد لدينا التكتيك وكيف يريدنا المدرب أن نلعب، ولكن أعتقد أنه في بعض الأوقات يصبح من السهل للغاية اللعب ضدنا. على سبيل المثال انظروا للهدف الأول، من المستحيل أن يملكوا ثلاثة يخترقون في أول 5 دقائق. يجب أن نصبح أكثر ترابطا".

وواصل "أعتقد أنه ربما يمكننا القول أن هذه النتيجة كانت ستأتي لا محالة. في المباريات السابقة التي فزنا بها لم نكن في أفضل حال ونحن نعلم ذلك. شعرنا بذلك داخل غرفة الملابس ويجب أن نفكر ثم نتجاوز ما حدث لأنه يؤلم".

ويلعب مانشستر يونايتد يوم السبت ضد توتنام في البريميرليج، ثم يلعب في دوري أبطال أوروبا ضد أتالانتا الإيطالي قبل أن يزور جاره مانشستر سيتي في دربي المدينة.

شو ليفربول مانشستر يونايتد
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