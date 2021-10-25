تشكيل افتتاح الدوري – يعقوبو يبدأ مع البنك الأهلي.. وأنتوي يقود طلائع الجيش

الإثنين، 25 أكتوبر 2021 - 14:06

كتب : FilGoal

البنك الأهلي - أسوان

يشارك إيزهاكو يعقوبو تشكيل البنك الأهلي في أول مبارياته في الدوري المصري، بعد انضمامه للفريق من وادي دجلة.

وخير خالد جلال المدير الفني للبنك الأهلي البدء بثلاثي هجومي يقوده فادي فريد، وخلفه محمد بسيوني وموسى دياوارا، فيما يجلس أسامة فيصل ومعروف يوسف، مع محمد هلال القادم من وادي دجلة على الدكة.

وضم تشكيل البنك الأهلي..

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حراسة المرمى: محمود الزنفلي

الدفاع: أسامة إبراهيم – محمد دبش – أحمد ياسين – إيزهاكو يعقوبو

الوسط: أحمد سعيد – محمد فتحي – محمود سيد

الهجوم: محمد بسيوني – موسى دياوارا – فادي فريد

الدكة: محمود قاعود – عاصم صلاح – أحمد السعدني – معروف يوسف – أمير مدحت – محمد هلال – محمد حامد – أسامة فيصل – محمد أحمد

أما بالنسبة لبطل السوبر المصري طلائع الجيش، فيقود هجومه القادم من بيراميدز جون أنتوي، بمعاونة أحمد سمير ومحمد الصباحي.

وضم تشكيل عبد الحميد بسيوني كل من..

حراسة المرمى: محمد بسام

الدفاع: حسن مجدي – مصطفى الزناري – خالد سطوحي – محمد ناصف

الوسط: عمرو السيسي – مهند لاشين – عبد الرحمن شيكا

الهجوم: محمد الصباحي – أحمد سمير – جون أنتوي

البدلاء: محمد شعبان – فرانك انجونجا – ميدو جابر – محمد الجويني – أحمد هاني – كريم الطيب – كازادي كاسينجو – محمد جابر – محمد أنور

البنك الأهلي طلائع الجيش في الدوري
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