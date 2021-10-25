في الجول يكشف – كاف سيناقش إقامة بطولة ثالثة للأندية وتأهيل أمم إفريقيا لـ كأس العالم

الإثنين، 25 أكتوبر 2021 - 13:37

كتب : فادي أشرف

كاف

تناقش الجمعية العمومية للاتحاد الإفريقي لكرة القدم (كاف)، يوم 26 نوفمبر المقبل في القاهرة، تغييرين كبيرين على بطولات الأندية والمنتخبات الخاصة به.

وعلم FilGoal.com من مصدر مطلع داخل كاف، بأن الجمعية العمومية للاتحاد ستناقش بندا لن يكون موجودا على أجندته، وهو الخاص بإقامة بطولة ثالثة للأندية الإفريقية.

وتأتي تلك الخطوة، رغم موافقة المكتب التنفيذي لـ كاف في وقت سابق على إقامة دوري السوبر الإفريقي، إلا أن التوجه الجديد الذي سيتم مناقشته في القاهرة بعد شهر تقريبا ينص على إقامة البطولة بمشاركة أفضل الفرق الإفريقية، ولكن ليس في مكان دوري أبطال إفريقيا.

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وقال المصدر لـ FilGoal.com: "الآن، هناك الكثير من الأفكار حول تلك البطولة، منها مثلا إقامة بطولة مجمعة بين أفضل فرق في دوري أبطال إفريقيا وأفضل فرق في الكونفدرالية كل عام".

وكذلك، من المنتظر أن يناقش أعضاء كاف الـ 54 الذين سيجتمعون في أحد فنادق القاهرة اقتراح الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) بإقامة كأس العالم كل عامين.

ويعد كاف من الاتحادات القارية المؤيدة للفكرة التي طرحها جياني إنفانتينو رئيس الكيان الحاكم لكرة القدم في العالم.

وحسبما علم FilGoal.com، ففي حالة الموافقة على إقامة كأس العالم كل عامين بشكل رسمي من قبل فيفا بعد تصويت دولي حاسم مزمع إقامته العام المقبل، فإن كاف سيتجه لأن تكون بطولة كأس الأمم الإفريقية مؤهلة بشكل مباشر، إلى كأس العالم.

وحتى الآن، تشارك خمسة منتخبات إفريقية في كل نسخة من كأس العالم، العدد المتوقع أن يزيد إلى 9 مع زيادة منتخبات كأس العالم إلى 48 بداية من نسخة 2026 التي ستقام في الولايات المتحدة الأمريكية وكندا والمكسيك.

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