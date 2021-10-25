كاراجر: يونايتد يحتاج مساعدا مثل كيروش لو استمر سولشاير

يرى جيمي كاراجر لاعب إنجلترا وليفربول السابق أن أولي جونار سولشاير ليس المدرب الأنسب لمانشستر يونايتد، مشيرا إلى غياب الخبرة عن الجهاز الفني للأخير.

وتعرض سولشاير لهزيمة قاسية يوم الأحد بالسقوط في ملعبه أولد ترافورد أمام ليفربول بنتيجة 5-صفر في الدوري الإنجليزي الممتاز، مما جعل استمراره مع الفريق محل شك.

وقال كاراجر عبر شبكة سكاي سبورتس:"يونايتد بحاجة لمدرب أفضل. لا أقول إن النادي عليه إقالة أحد، لكننا نقول مثلا إن فريد ليس جيدا بما يكفي، سكوت ماكتوميناي ليس جيدا بما يكفي، لذا لا أشعر بضيق حين أقول إن سولشاير ليس جيدا بما يكفي".

وواصل المدافع السابق "سولشاير مدرب لا يناسب يونايتد، قدم عملا جيدا لكن النادي بحاجة إلى شخص لينتقل إلى المستوى التالي. لسوء الحظ سولشاير ليس يورجن كلوب أو بيب جوارديولا أو توماس توخيل".

واستمر "على يونايتد انتداب أفضل مدربي العالم. لو لديك سولشاير كمدرب عليك تعيين شخص مثل كارلوس كيروش (مدرب مصر) كمساعد. لا يمكنك الاعتماد على أشخاص يتعلمون ولم يعملوا من قبل في ناد بهذا الحجم. هناك مايك فيلان، لا أعتقد أنه مدرب، هناك مايكل كاريك وكيران ماكينا، لم يدربا من قبل".

عمل كيروش مساعدا لسير أليكس فيرجسون في مانشستر يونايتد خلال موسم 2002-2003 قبل أن ينتقل لمقعد الرجل الأول في ريال مدريد.

لكنه عاد لمنصبه بجوار فيرجسون بعد عام واستمر في قلعة الشياطين الحمر حتى 2008.

ويقود المدرب البرتغالي منتخب مصر منذ 8 سبتمبر الماضي وحقق الفوز في أول مباراتين رسميتين بإسقاط ليبيا مرتين في تصفيات كأس العالم 2022.