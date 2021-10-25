دي خيا: لعبنا كالأطفال.. أشعر بألم الجماهير

الإثنين، 25 أكتوبر 2021 - 13:24

كتب : أحمد أباظة

دافيد دي خيا

هاجم دافيد دي خيا حارس مرمى مانشستر يونايتد أداء زملائه في المباراة التي انتهت بخسارة الفريق على يد ليفربول بخمسة أهداف دون رد.

وسقط الشياطين الحمر على معقلهم "أولد ترافورد" أمام الغريم، في المباراة التي شهدت تسجيل النجم المصري محمد صلاح لثلاثة أهداف، ضمن منافسات الأسبوع التاسع للدوري الإنجليزي الممتاز.

وقال دي خيا في تصريحات نقلتها صحيفة "ميرور" الإنجليزية: "لعبنا مثل الأطفال".

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ونشر الحارس الإسباني لاحقا رسالة عبر إنستجرام، حيث قال: "أشعر بألم جماهيرنا. أنتم تقدمون كل شيء للفريق ويجب علينا أن نفعل الشيء ذاته".

وأضاف "أحب هذا النادي، ونحن لن نقبل هذا الأداء".

ولجأ كريستيانو رونالدو نجم الفريق إلى إنستجرام أيضا لمخاطبة الجماهير الذين اعتبرهم يستحقون ما هو أفضل، وذلك بعد العرض الكارثي على أولد ترافورد.

وشهدت المباراة خروج جماهير يونايتد مبكرا، وهتافات ساخرة من جماهير ليفربول تطالب عبرها ببقاء أولي جونار سولشاير مدربا للفريق.

دي خيا مانشستر يونايتد ليفربول الدوري الإنجليزي
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