رومانو: حسم مصير سولشاير يقترب.. كونتي ليس خارج الصورة

لا زال مصير أولي جونار سولشاير مدرب مانشستر يونايتد معلقا بعد الخسارة الساحقة أمام ليفربول بخمسة أهداف دون رد على ملعب "أولد ترافورد" في ختام منافسات الأسبوع التاسع للدوري الإنجليزي.

وبحسب فابريزيو رومانو صحفي "سكاي سبورتس" فإن إدارة مانشستر يونايتد لم يكن لديها أي اجتماعات مساء الأمس، أي في أعقاب المباراة.

ويقول رومانو إن الإدارة ستحدد موقفها النهائي خلال الساعات أو الأيام المقبلة.

وكان سولشاير يتمتع بحماية كبيرة من الإدارة بصورة عامة، إذ لم يكن الإخفاق في تحقيق الألقاب طوال ولايته سببا كافيا لإقالته بالنسبة للإدارة.

أيضا كشف رومانو عن حقيقة ما قيل بشأن استبعاد أنطونيو كونتي مدرب إنتر ميلان السابق لفكرة تدريب يونايتد من حساباته، حيث قال إن ذلك ليس صحيحا، ولكن لا يوجد تواصل رسمي بينه وبين مانشستر يونايتد حتى الآن.

وفشل مانشستر يونايتد في تحقيق أي فوز في آخر 4 جولات متتالية في البريميرليج، حيث خسر أمام أستون فيلا 1-0 وتعادل مع إيفرتون 1-1 وخسر أمام ليستر 4-2 قبل خماسية ليفربول.