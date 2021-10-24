تعرف على تصنيف فرق مجموعات أبطال إفريقيا.. قمة محتملة بين الأهلي والزمالك

الأحد، 24 أكتوبر 2021 - 23:24

كتب : FilGoal

كأس دوري أبطال إفريقيا

اكتملت فرق دور المجموعات لدوري أبطال إفريقيا وذلك بعد تأهل الرباعي العربي الوداد المغربي والهلال السوداني ووفاق سطيف وشباب بلوزداد.

وتأهلت 10 فرق عربية إلى دور الـ16 لدوري أبطال إفريقيا وهي:

الأهلي – مصر

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الزمالك – مصر

الوداد البيضاوي – المغرب

الرجاء البيضاوي – المغرب

الترجي – تونس

النجم الساحلي – تونس

الهلال – السودان

المريخ – السودان

وفاق سطيف – الجزائر

شباب بلوزداد – الجزائر

وجاء تصنيف فرق دور الـ16 كالآتي:

التصنيف الأول

الأهلي – الترجي – الوداد – الرجاء

التصنيف الثاني

الزمالك – صن داونز – حوريا الكيني – النجم الساحلي

التصنيف الثالث

الهلال – شباب بلوزداد – بترو أتليتكو – وفاق سطيف

التصنيف الرابع

المريخ - ساجرادا إسبيرانسا الأنجولي - جوانينغ جالاكسي البوتسواني - أمازولو الجنوب إفريقي

ومن المنتظر أن تتم مراسم سحب قرعة دور الـ16 في نهاية ديسمبر المقبل أو بداية يناير.

وبذلك قد تشهد القرعة وقوع الثنائي المصري الأهلي والزمالك في مجموعة واحدة.

على أن ينطلق دور المجموعات يوم 11 فبراير المقبل.

الأهلي الزمالك دوري أبطال إفريقيا
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