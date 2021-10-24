اكتملت المجموعات.. تأهل الوداد وشباب بلوزداد والهلال ووفاق سطيف في بطولة إفريقيا

الأحد، 24 أكتوبر 2021 - 23:12

كتب : FilGoal

الوداد

تأهل الوداد المغربي إلى دور المجموعات لدوري أبطال إفريقيا بعدما تخطى هارتس أوف أوك بطل غانا في دور الـ32.

وفاز الوداد على الفريق الغاني بنتيجة 6-1، بعدما انتهى لقاء الذهاب في غانا بفوز هارتس أوف أوك بهدف.

وصاحب شباب بلوزداد الجزائري فريق الوداد المغربي إلى مجموعات دوري أبطال إفريقيا، وذلك بعدما فاز على أسيك ميموزا بطل كوت ديفوار.

أخبار متعلقة
بصافرة مصرية.. الترجي يعبر الاتحاد الليبي ويتأهل لمجموعات إفريقيا بصحبة صنداونز كلوب: صلاح يريد إنهاء مسيرته في ليفربول صلاح على القمة.. جدول ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي موسم 21-22

واستطاع الفريق الجزائري العودة والفوز بثناية دون رد، بعدما تلقى هزيمة خارج ملعبه بنتيجة 3-1.

وتأهل أيضا وفاق سطيف الجزائري إلى دور المجموعات بعد الفوز على نواذيبو بطل موريتانيا بنتيجة 2-صفر.

وأخيرا تأهل الهلال السوداني إلى المجموعات بعد الفوز على ريفرز يونايتد بطل نيجيريا بهدف دون رد.

وسبق هذا الرباعي في التأهل لدور المجموعات كل من الأهلي والزمالك والترجي التونسي والرجاء المغربي وصن داونز الجنوب إفريقي والمريخ السوداني والنجم الساحلي التونسي وحوريا الغيني وبترو أتليتكو الأنجولي وساجرادا إسبيرانسا الأنجولي وجوانينغ جالاكسي البوتسواني وأمازولو الجنوب إفريقي.

الهلال الوداد دوري أبطال إفريقيا
نرشح لكم
أخر الأخبار
بوغطاس يفسخ تعاقده مع إنبي.. ويشكو النادي بسبب المستحقات المتأخرة 5 ساعة | الدوري المصري
قائمة الزمالك - ظهور مصطفى فتحي وأوناجم لمواجهة إنبي في انطلاق الدوري 5 ساعة | الدوري المصري
بوسكيتس: خسارة الكلاسيكو غير عادلة.. عقاب مبالغ فيه 5 ساعة | الدوري الإسباني
أليجري يكشف سر الورقة التي وصلت إلى بونوتشي في الملعب 5 ساعة | الدوري الإيطالي
إنزاجي مبررا غضبه: يوفنتوس لم يكن ليسجل إلا من ركلة جزاء 5 ساعة | الدوري الإيطالي
عبد الفتاح: قد نرى وجها جديدا للحكام المصريين في مباراة القمة 5 ساعة | الدوري المصري
للمرة الثانية.. مورينيو يعلن تشكيل المباراة القادمة ويفسر عقوبة "المنفيين" إلى المدرجات 5 ساعة | الدوري الإيطالي
رسالة قوية من رونالدو بعد خماسية ليفربول 5 ساعة | الدوري الإنجليزي
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 حالة واحدة تمنع وقوع الأهلي والزمالك في المجموعة ذاتها بدوري أبطال إفريقيا 2 بعد "الهاتريك" في شباك يونايتد.. أرقام قياسية تاريخية لـ محمد صلاح 3 مصدر من كاف يكشف لـ في الجول مصير مباراة الأهلي والحرس الوطني 4 انتهت في إنجلترا - يونايتد (0)-(5) ليفربول.. زلزال في أولد ترافورد