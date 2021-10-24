اكتملت المجموعات.. تأهل الوداد وشباب بلوزداد والهلال ووفاق سطيف في بطولة إفريقيا

تأهل الوداد المغربي إلى دور المجموعات لدوري أبطال إفريقيا بعدما تخطى هارتس أوف أوك بطل غانا في دور الـ32.

وفاز الوداد على الفريق الغاني بنتيجة 6-1، بعدما انتهى لقاء الذهاب في غانا بفوز هارتس أوف أوك بهدف.

وصاحب شباب بلوزداد الجزائري فريق الوداد المغربي إلى مجموعات دوري أبطال إفريقيا، وذلك بعدما فاز على أسيك ميموزا بطل كوت ديفوار.

واستطاع الفريق الجزائري العودة والفوز بثناية دون رد، بعدما تلقى هزيمة خارج ملعبه بنتيجة 3-1.

وتأهل أيضا وفاق سطيف الجزائري إلى دور المجموعات بعد الفوز على نواذيبو بطل موريتانيا بنتيجة 2-صفر.

وأخيرا تأهل الهلال السوداني إلى المجموعات بعد الفوز على ريفرز يونايتد بطل نيجيريا بهدف دون رد.

وسبق هذا الرباعي في التأهل لدور المجموعات كل من الأهلي والزمالك والترجي التونسي والرجاء المغربي وصن داونز الجنوب إفريقي والمريخ السوداني والنجم الساحلي التونسي وحوريا الغيني وبترو أتليتكو الأنجولي وساجرادا إسبيرانسا الأنجولي وجوانينغ جالاكسي البوتسواني وأمازولو الجنوب إفريقي.