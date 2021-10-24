برشلونة يدين "العنف والاستخفاف بـ كومان"

أدان نادي برشلونة الإسباني ما وصفه بـ"العنف والاستخفاف ضد مدربه رونالد كومان".

وأصدر النادي الإسباني بيانا جاء فيه "برشلونة يدين العنف والاستخفاف الذي واجهه المدرب رونالد كومان وهو يغادر ملعب كامب نو. النادي سيتخذ إجراءات أمنية وانضباطية لمنع حدوث ذلك مستقبلا".

وتداول نشطاء مقطع فيديو لمجموعة من الجماهير تعترض سيارة كومان خلال مغادرته لملعب كامب نو.

وخسر برشلونة اليوم الأحد على ملعبه مباراة الكلاسيكو بنتيجة 2-1 أمام ريال مدريد في الدوري الإسباني.

Le club condamne publiquement les actes violents et dédaigneux que Koeman a subis en quittant le Camp Nou. Le Club prendra des mesures de sécurité et disciplinaires afin que de tels événements ne se reproduisent plus. (Officiel) pic.twitter.com/tkVRwUcRin — FR Barça (@FRBarca_) October 24, 2021

لتزداد الضغوط على المدرب كومان الذي يحتل فريقه المركز التاسع في الدوري.

ويقع برشلونة في المرتبة الثالثة في ترتيب المجموعة الخامسة لدوري أبطال أوروبا.