برشلونة يدين "العنف والاستخفاف بـ كومان"

الأحد، 24 أكتوبر 2021 - 21:28

كتب : FilGoal

رونالد كومان - برشلونة

أدان نادي برشلونة الإسباني ما وصفه بـ"العنف والاستخفاف ضد مدربه رونالد كومان".

وأصدر النادي الإسباني بيانا جاء فيه "برشلونة يدين العنف والاستخفاف الذي واجهه المدرب رونالد كومان وهو يغادر ملعب كامب نو. النادي سيتخذ إجراءات أمنية وانضباطية لمنع حدوث ذلك مستقبلا".

وتداول نشطاء مقطع فيديو لمجموعة من الجماهير تعترض سيارة كومان خلال مغادرته لملعب كامب نو.

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وخسر برشلونة اليوم الأحد على ملعبه مباراة الكلاسيكو بنتيجة 2-1 أمام ريال مدريد في الدوري الإسباني.

لتزداد الضغوط على المدرب كومان الذي يحتل فريقه المركز التاسع في الدوري.

ويقع برشلونة في المرتبة الثالثة في ترتيب المجموعة الخامسة لدوري أبطال أوروبا.

كومان برشلونة
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