صلاح على القمة.. جدول ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي موسم 21-22

الأحد، 24 أكتوبر 2021 - 20:38

كتب : FilGoal

محمد صلاح يحتفل بهدفه في مانشستر يونايتد

اشتعلت المنافسة على صدارة هدافي الدوري الإنجليزي الممتاز مع نهاية الجولة التاسعة من المنافسات والتي شهدت انفراد محمد صلاح بالصدارة.

بعد التشارك بين الثنائي محمد صلاح وجيمي فاردي الجولة الماضية، انفرد الملك المصري بالرقم بعد هاتريك أمام مانشستر يونايتد.

نستعرض معا جدول ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي موسم 21-22 حتى الآن

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محمد صلاح - ليفربول - 10 أهداف

جيمي فاردي - ليستر سيتي - 7 أهداف

مايكل أنطونيو - وست هام يونايتد - 6 أهداف

ساديو ماني - ليفربول - 5 أهداف

بيير إيمريك أوباميانج - أرسنال - 4 أهداف

روبيرتو فيرمنيو - ليفربول - 4 أهداف

برونو فيرنانديز - مانشستر يونايتد - 4 أهداف

ميسون جرينوود - مانشستر يونايتد - 4 أهداف

سون هيونج مين - توتنام - 4 أهداف

إسماعيل سار - واتفورد - 4 أهداف

نيل موباي - برايتون - 4 أهداف

كالوم ويلسون - نيوكاسل - 4 أهداف

ديوجو جوتا - ليفربول - 4 أهداف

هوانج هي تشان - ولفرهامبتون - 4 أهداف

محمد صلاح جيمي فاردي الدوري الإنجليزي ليفربول
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