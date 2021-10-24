صلاح على القمة.. جدول ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي موسم 21-22
الأحد، 24 أكتوبر 2021 - 20:38
كتب : FilGoal
اشتعلت المنافسة على صدارة هدافي الدوري الإنجليزي الممتاز مع نهاية الجولة التاسعة من المنافسات والتي شهدت انفراد محمد صلاح بالصدارة.
محمد صلاح
النادي : ليفربول
بعد التشارك بين الثنائي محمد صلاح وجيمي فاردي الجولة الماضية، انفرد الملك المصري بالرقم بعد هاتريك أمام مانشستر يونايتد.
نستعرض معا جدول ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي موسم 21-22 حتى الآن
محمد صلاح - ليفربول - 10 أهداف
جيمي فاردي - ليستر سيتي - 7 أهداف
مايكل أنطونيو - وست هام يونايتد - 6 أهداف
ساديو ماني - ليفربول - 5 أهداف
بيير إيمريك أوباميانج - أرسنال - 4 أهداف
روبيرتو فيرمنيو - ليفربول - 4 أهداف
برونو فيرنانديز - مانشستر يونايتد - 4 أهداف
ميسون جرينوود - مانشستر يونايتد - 4 أهداف
سون هيونج مين - توتنام - 4 أهداف
إسماعيل سار - واتفورد - 4 أهداف
نيل موباي - برايتون - 4 أهداف
كالوم ويلسون - نيوكاسل - 4 أهداف
ديوجو جوتا - ليفربول - 4 أهداف
هوانج هي تشان - ولفرهامبتون - 4 أهداف
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