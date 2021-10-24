سولشاير بعد الخماسية: وصلنا للحضيض وأنا المسؤول.. إنه أسوأ أيامي

الأحد، 24 أكتوبر 2021 - 20:31

كتب : FilGoal

سولشاير مانشستر ليفربول

بنبرة حزينة منكسرة، عبر أولي جونار سولشاير مدرب مانشستر يونايتد عن ضيقه من الخسارة الثقيلة التي تلقاها على يد ضيفه ليفربول بنتيجة 5-صفر اليوم الأحد في الدوري الإنجليزي الممتاز.

وقال النرويجي في مؤتمر صحفي "حزين ومحبط وغاضب. مشاعري ليست مهمة بقدر ما علينا تطويره وأن نحرص على عدم حدوث ذلك مرة أخرى. ليفربول كان بلا رحمة. الهدف الثالث كان بمثابة دق المسمار في النعش".

وأضاف "علينا العمل على عقلية اللاعبين، لا يوجد وقت للاستياء أو الشعور بالأسى، أمامنا مباريات كبيرة. هؤلاء اللاعبون أبعد ما يكونون عن الاستسلام. رأيت تطورهم على مر السنين".

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وأضاف في حوار لشبكة سكاي سبورتس "بعد الهدف الرابع تأزم الموقف وبات علينا تسجيل هدف كل 15 دقيقة. أعرف أن هؤلاء اللاعبين قادرون على ذلك، لكن استقبال الرابع أنهى المباراة. إنه أسوأ يوم لي وأنا قائد لهؤلاء اللاعبين. لم نكن جيدين، لا يمكننا منح فريق مثل ليفربول هذه الفرص، ولسوء الحظ فعلنا".

وواصل "الأداء برمته لم يكن جيدا بما يكفي، أنا المسؤول. نلعب في أرضنا، ضد ليفربول، لطالما لعبنا أمامهم بالطريقة ذاتها هنا، أن نضغط عاليا".

واستمر "اليوم استثمروا فرصهم مبكرا، وهو ما لم يفعلوه من قبل. أعتقد أن يونايتد عليه دائما فرض سيطرته على ملعبه. هذه الهزيمة أسوأ من خسارتنا أمام توتنام 6-1 في الموسم الماضي، بكثير. علينا تجاوز الأمر سريعا جدا".

وأردف "المشجعون كانوا رائعين، نعرف أننا وصلنا للحضيض، لا يوجد أسوأ من ذلك".

وتراجع يونايتد للمركز التاسع في ترتيب الدوري وتوقف رصيده عند 14 نقطة بينما رفع ليفربول رصيده إلى 21 نقطة ويحتل المركز الثاني بفارق نقطة عن تشيلسي المتصدر.

وتلقى يونايتد أكبر خسارة على ملعبه أمام ليفربول عبر التاريخ.

سولشاير مانشستر يونايتد
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