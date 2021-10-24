بصافرة مصرية.. الترجي يعبر الاتحاد الليبي ويتأهل لمجموعات إفريقيا بصحبة صنداونز

تأهل الترجي لدور المجموعات لدوري أبطال إفريقيا بعدما تخطى الاتحاد الليبي.

وفاز الترجي على الاتحاد بهدف دون رد في مباراة العودة لدور الـ32 في دوري أبطال إفريقيا، والتي أقيمت بالملعب الأولمبي في رادس.

وكانت مباراة الذهاب بين الفريقين في ليبيا انتهت بالتعادل السلبي.

هدف فوز الترجي سجله نسيم بن خليفة في الدقيقة 63 من المباراة.

وتولى الحكم المصري إبراهيم نور الدين إدارة المباراة.

في مواجهة أخرى تأهل صن داونز الجنوب إفريقي إلى دور المجموعات بعدما تخطى مانيما أنيون بطل الكونغو.

وانتصر صن داونز على الفريق الكونغولي بثنائية دون رد، بعدما انتهت مباراة الذهاب في الكونغو بالتعادل 1-1.

وسجل ثنائية صن داونز كل من كايل لاكاي وبيتر شالوليل.

بينما تولى إدارة المباراة تحكيميا الحكم المصري أمين عمر.