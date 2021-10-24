ماجواير: نعتذر للجمهور

اعتذر هاري ماجواير مدافع مانشستر يونايتد لجمهور ناديه بعد الخسارة بنتيجة 5-صفر أمام ضيفه ليفربول اليوم الأحد في الدوري الإنجليزي الممتاز.

وقال الإنجليزي في تصريحات صحفية:"أولا، أعتذر للجمهور. قدمنا أداء لا يليق أبدا بهذا النادي. كلنا نشعر بخيبة الأمل في غرفة الملابس".

وأضاف "الجمهور ظل يغني ونحن نغادر الملعب، كلنا نقدر ذلك، لكننا كناد علينا أن نقدم أفضل من ذلك".

واستمر "لست هنا لأحلل المباراة، منحناهم فرصا عديدة وكانوا حاسمين. علينا أن نتكاتف، لا توجد جدوى من إلقاء اللوم على أشخاص بعينهم. نفعل أقصى ما في وسعنا، لكن هذا ليس كافيا في الوقت الحالي".

وأوضح "يجب أن نتحد معا. لا يوجد جدوى من لوم بعضنا البعض. يجب أن ننظر في المرآة حين نعود إلى منازلنا الليلة ونفكر فيما يمكننا فعله بصورة أفضل"

واختتم "من المؤلم أن نخسر أمام ليفربول في أي مباراة كرة قدم فهو الغريم. أن نخسر أمامه بهذه الطريقة أيضا، 4-0 بنهاية الشوط الأول أمام جماهيرنا، هذا لم يكن جيدا".

وتراجع يونايتد للمركز التاسع في ترتيب الدوري وتوقف رصيده عند 14 نقطة بينما رفع ليفربول رصيده إلى 21 نقطة ويحتل المركز الثاني بفارق نقطة عن تشيلسي المتصدر.

وتلقى يونايتد أكبر خسارة على ملعبه أمام ليفربول عبر التاريخ.