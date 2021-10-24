خوليت: صلاح سيفوز بالكرة الذهبية.. يجب أن يعامل مثل ميسي ورونالدو

أبدى رود خوليت أسطورة الكرة الهولندية اعتقاده أن محمد صلاح نجم ليفربول هو أفضل لاعب في العالم بالوقت الحالي.

جاء ذلك عقب سحق ليفربول لمضيفه مانشستر يونايتد بخماسية نظيفة تاريخية في معقله "أولد ترافورد"، وذلك في ختام وقمة منافسات الأسبوع التاسع للدوري الإنجليزي.

وقال خوليت في حديثه عبر قنوات "بي إن سبورتس" إنه واثق بأن صلاح سيفوز بجائزة الكرة الذهبية لأفضل لاعب العالم، معتبرا أنه الأحق بهذه الجائزة.

أما عن أزمة تجديد عقد النجم المصري مع ليفربول، يرى الهولندي أن صلاح يجب أن يتقاضى الراتب الذي يريده.

وأبدى خوليت اعتقاده أن إدارة ليفربول يجب أن تعامل صلاح مثل ليونيل ميسي نجم باريس سان جيرمان حاليا وأسطورة برشلونة، ومثل كريستيانو رونالدو نجم مانشستر يونايتد حاليا ويوفنتوس سابقا والهداف التاريخي لريال مدريد.

وينتهي عقد صلاح مع ليفربول في صيف العام بعد القادم (يونيو 2023)، حيث تحدث مؤخرا وأعلن رغبته بالبقاء في ليفربول، ولكنه أوضح أن هذا الأمر ليس بيده ولا يتوقف عليه وحده، في إشارة واضحة للإدارة وعملية التفاوض.

يذكر أن صلاح سجل 3 أهداف "هاتريك" ضمن خماسية ليفربول في شباك مانشستر يونايتد، كما صنع الهدف الأول الذي سجله نابي كيتا.