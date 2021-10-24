خوليت: صلاح سيفوز بالكرة الذهبية.. يجب أن يعامل مثل ميسي ورونالدو

الأحد، 24 أكتوبر 2021 - 19:53

كتب : أحمد أباظة

محمد صلاح يحتفل بالهاتريك في شباك مانشستر يونايتد

أبدى رود خوليت أسطورة الكرة الهولندية اعتقاده أن محمد صلاح نجم ليفربول هو أفضل لاعب في العالم بالوقت الحالي.

جاء ذلك عقب سحق ليفربول لمضيفه مانشستر يونايتد بخماسية نظيفة تاريخية في معقله "أولد ترافورد"، وذلك في ختام وقمة منافسات الأسبوع التاسع للدوري الإنجليزي.

وقال خوليت في حديثه عبر قنوات "بي إن سبورتس" إنه واثق بأن صلاح سيفوز بجائزة الكرة الذهبية لأفضل لاعب العالم، معتبرا أنه الأحق بهذه الجائزة.

أخبار متعلقة
صلاح: دخلنا المباراة بأتم جاهزية ذهنية.. وقلنا لبعضنا البعض لن نتوقف في الشوط الثاني عواصف الإقالة.. ثلاثية صلاح ترسل مانشستر وسولشاير إلى المجهول بعد "الهاتريك" في شباك يونايتد.. أرقام قياسية تاريخية لـ محمد صلاح "صلاح لم يكن جيدا في أول مران.. اعتقدنا أننا تعاقدنا مع شبيهه"

أما عن أزمة تجديد عقد النجم المصري مع ليفربول، يرى الهولندي أن صلاح يجب أن يتقاضى الراتب الذي يريده.

وأبدى خوليت اعتقاده أن إدارة ليفربول يجب أن تعامل صلاح مثل ليونيل ميسي نجم باريس سان جيرمان حاليا وأسطورة برشلونة، ومثل كريستيانو رونالدو نجم مانشستر يونايتد حاليا ويوفنتوس سابقا والهداف التاريخي لريال مدريد.

وينتهي عقد صلاح مع ليفربول في صيف العام بعد القادم (يونيو 2023)، حيث تحدث مؤخرا وأعلن رغبته بالبقاء في ليفربول، ولكنه أوضح أن هذا الأمر ليس بيده ولا يتوقف عليه وحده، في إشارة واضحة للإدارة وعملية التفاوض.

يذكر أن صلاح سجل 3 أهداف "هاتريك" ضمن خماسية ليفربول في شباك مانشستر يونايتد، كما صنع الهدف الأول الذي سجله نابي كيتا.

صلاح خوليت ليفربول مانشستر يونايتد الدوري الإنجليزي الكرة الذهبية
نرشح لكم
أخر الأخبار
الإسماعيلي لـ في الجول: شونجا جاهز لـ الأهلي 10 دقيقة | الدوري المصري
"هاتريك صلاح يذل سولشاير".. صحف إنجلترا تبرز سقوط يونايتد المدوي 15 دقيقة | الدوري الإنجليزي
صلاح على القمة.. جدول ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي موسم 21-22 36 دقيقة | الدوري الإنجليزي
سولشاير بعد الخماسية: وصلنا للحضيض وأنا المسؤول.. إنه أسوأ أيامي 43 دقيقة | الدوري الإنجليزي
مورينيو يتعرض للطرد.. روما يوقف قطار نابولي بالتشكيل الموعود 53 دقيقة | الدوري الإيطالي
بصافرة مصرية.. الترجي يعبر الاتحاد الليبي ويتأهل لمجموعات إفريقيا بصحبة صنداونز 55 دقيقة | دوري أبطال إفريقيا
ماجواير: نعتذر للجمهور 55 دقيقة | الدوري الإنجليزي
كلوب: ضغطنا يونايتد منذ الدقيقة الأولى ساعة | الدوري الإنجليزي
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 حالة واحدة تمنع وقوع الأهلي والزمالك في المجموعة ذاتها بدوري أبطال إفريقيا 2 مصدر من كاف يكشف لـ في الجول مصير مباراة الأهلي والحرس الوطني 3 انتهت في إنجلترا - يونايتد (0)-(5) ليفربول.. زلزال في أولد ترافورد 4 فيوتشر يعلن أسماء 27 صفقة جديدة