انتهت في إنجلترا - يونايتد (0)-(5) ليفربول.. زلزال في أولد ترافورد
الأحد، 24 أكتوبر 2021 - 17:20
كتب : FilGoal
يقدم لكم FilGoal.com تغطية مباشرة لمباراة مانشستر يونايتد وليفربول في قمة مباريات الأسبوع التاسع من الدوري الإنجليزي الممتاز.
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ق76: دخول ساديو ماني في مكان روبيرتو فيرمينو
ق64: خروج نابي كيتا ودخول أليكس أوكسليد تشامبرلين
ق62: دخول كافاني ودالوت وخروج برونو فيرنانديز وماركوس راشفورد
ق58: بطاقة حمراء على بول بوجبا بعد تدخل قوي على نابي كيتا
ق52: الحكم يلغي الهدف بداعي التسلل
ق51: هدف أول لمانشستر يونايتد عن طريق كريستيانو رونالدو
ق49: الهدف الخامس لليفربول من محمد صلاح
بداية الشوط الثاني
نهاية الشوط الأول
ق 49: جوووووول صلاح يسجل الرابع والثاني له في المباراة
ق48: بطاقة صفراء على فريد
ق46: بطاقة صفراء على كريستيانو رونالدو
ق40: بطاقة صفراء على لوك شاو
ق37: الهدف الثالث لليفربول من محمد صلاح بعد تمريرة من نابي كيتا
ق35: تمريرة من برونو إلى راشفورد وتسديدة ضعيفة يتصدى لها أليسون بسهولة
ق32: صلاح يسدد ودي خيا يمنع الهدف الثالث
ق28: أليسون يتصدى لتسديدة قوية من جرينوود ويخرجها لضربة ركنية
ق25: تغيير أول لليفربول بدخول كورتس جونز بدلا من جيمس ميلنر المصاب
ق18: تمريرة ثنائية بين رونالدو وبرونو، الرقم 7 يسدد من على حدود منطقة الجزاء بجوار القائم
ق16: سكوت مكتومناي يسدد فوق العارضة
ق13: جوتا يوسع الفارق لليفربول من صناعة آرنولد
ق10: تسديدة قوية من ماركوس راشفورد بجوار القائم
ق6: ديفيد دي خيا يتألق ويمنه هدف ثاني لليفربول عن طريق فيرمينو
ق5: هدف أول لليفربول عن طريق نابي كيتا من صناعة محمد صلاح
ق3: برونو يهدر أول فرص مانشستر يونايتد بعد جملة جماعية من لاعبي الشياطين الحمر، تسديدة من داخل منطقة الجزاء فوق العارضة
بداية المباراة
المباراة تبدأ في الخامسة والنصف مساء