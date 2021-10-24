ماديسون ينقذ ليستر من فخ برينتفورد.. ووست هام يخطف النقاط من توتنام

أنقذ جيمس ماديسون لاعب ليستر فريقه من فخ برينتفورد بخطف نقاط المباراة ضمن مباريات الجولة التاسعة من الدوري الإنجليزي.

وتغلب ليستر على مضيفه برينتفورد بهدفين مقابل هدف واحد.

وافتتح يوري تيليمانس التسجيل في الدقيقة 14، ونجح برينتفورد في معادلة النتيجة في الدقيقة 60 عن طريق ماتياس يوريجنسين.

ونجح جيمس ماديسون في خطف نقاط المباراة في الدقيقة 73 ليحسم اللقاء لصالح ليستر.

ورفع ليستر رصيده إلى 14 نقطة في المركز التاسع بينما تجمد رصيد برينتفورد عند 12 نقطة في المركز الثاني عشر.

بينما نجح ميتشيل أنتونيو في خطف نقاط مواجهة وست هام ضد توتنام في المباراة التي انتهت بهدف دون مقابل.

وسجل أنتونيو الهدف الوحيد في الدقيقة 72 باستقبال عرضية من كرة ركنية وسددها داخل المرمى.

ورفع وست هام رصيده إلى 17 نقطة في المركز الرابع بينما تجمد رصيد توتنام عند 15 نقطة في المركز السادس.