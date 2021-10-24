مفاجأة مدوية.. جالاكسي البوتسواني يقصي سيمبا بريمونتادا خارج الديار

أقصى جوانينج جالاكسي البوتسواني، سيمبا التنزاني، من دور الـ 32 لدوري أبطال إفريقيا.

وحجز الفريق البوتسواني مكانه في دور المجموعات لدوري أبطال إفريقيا للمرة الأولى في تاريخه، رغم خسارته ذهابا على أرضه 2-0.

ولكن انتصار جالاكسي 3-1 في تنزانيا، أهله على حساب سيمبا الذي وصل إلى دور الثمانية في النسخة الماضية من البطولة، وكان الفريق الوحيد الذي فاز على بطل تلك النسخة، الأهلي.

ورغم تقدم لاري بواليا لسيمبا في الدقيقة 40، ولكن هدفي وينديل روداثي في الدقيقتين 46 و59، ثم هدف جابي موهيتسيوا في الدقيقة 86، أهلت الفريق البوتسواني على حساب المرشح للفوز، سيمبا.

وانضم جالاكسي لأندية الأهلي والزمالك والنجم الساحلي التونسي وساجرادا الأنجولي وأمازولو الجنوب إفريقي والمريخ السوداني وبترو أتليتكو الأنجولي والرجاء المغربي في دور الـ 16، في انتظار استكمال بقية الفرق اليوم الأحد.