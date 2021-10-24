تشكيل مانشستر يونايتد - رونالدو يقود الهجوم أمام ليفربول.. وبوجبا على مقاعد البدلاء

الأحد، 24 أكتوبر 2021 - 16:35

كتب : FilGoal

برونو فيرنانديز - كريستيانو رونالدو

أعلن أولى سولشاير المدير الفني لمانشستر يونايتد تشكيل الفريق الأساسي ويقود رونالدو الهجوم أمام ليفربول.

ويستضيف مانشستر يونايتد فريق ليفربول ضمن مباريات الجولة التاسعة من الدوري الإنجليزي.

ويحتل ليفربول المركز الثالث برصيد 18 نقطة بعد ثماني جولات أما مانشستر يونايتد ففي المركز السابع برصيد 14 نقطة.

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وجاء تشكيل مانشستر يونايتد كالآتي:

حراسة المرمى: ديفيد دي خيا

خط الدفاع: لوك شاو - هاري ماجواير - فيتكور ليندلوف - وان بيساكا

خط الوسط: ماركوس راشفورد - فريد - سكوت مكتومناي - برونو فيرنانديز - ميسون جرينوود

خط الهجوم: كريستيانو رونالدو

بينما يجلس على مقاعد البدلاء كل من ديان هينديرسون وإريك بايلي وديوجو دالوت وبول بوجبا وخيسي لينجارد ونيمانيا ماتيتش ودوني فان دي بيك وإدينسون كافاني وجادون سانشو.

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