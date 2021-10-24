تشكيل ليفربول - صلاح يقود الهجوم أمام مانشستر يونايتد.. وماني على مقاعد البدلاء

الأحد، 24 أكتوبر 2021 - 16:32

كتب : FilGoal

لاعبو ليفربول يحتفلون بهدف محمد صلاح في ميلان

أعلن يورجن كلوب المدير الفني لفريق ليفربول تشكيل فريقه الأساسي أمام مانشستر يونايتد بقيادة محمد صلاح.

ويحل ليفربول ضيفا على مانشستر يونايتد ضمن مباريات الجولة التاسعة من مسابقة الدوري الإنجليزي.

ويحتل ليفربول المركز الثالث برصيد 18 نقطة بعد ثماني جولات أما مانشستر يونايتد ففي المركز السابع برصيد 14 نقطة.

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وجاء تشكيل ليفربول كالآتي:

حراسة المرمى: أليسون بيكر

الدفاع: ألكسندر أرنولد – إبراهيما كوناتي – فيرجيل فان دايك – أندرو روبرتسون

الوسط: نابي كيتا – جيمس ميلنر – جوردان هندرسون

الهجوم: محمد صلاح – روبرتو فيرمينو – ديوجو جوتا

بينما يجلس على مقاعد البدلاء كل من ساديو ماني وأدريان وجوزيف جوميز وتسيميكاس وجويل ماتيب وأليكس تشامبرلين وكورتيس جونز وتاكومي مينامينو وديفوك أورجي.

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