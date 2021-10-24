الخولي: كنت أنتظر أداء أفضل من المصري.. الشعباني مدرب كبير وخارج التقييم

أعرب محمد الخولي نائب رئيس مجلس إدارة نادي المصري عن عدم رضاه من أداء اللاعبين أمام سلطات الموارد الأوغندي.

وتأهل المصري إلى دور الـ32 من بطولة الكونفدرالية الإفريقية بالفوز بهدف دون مقابل في مباراة الإياب وكان لقاء الذهاب قد انتهى بالتعادل السلبي بدون أهداف.

وقال الخولي عبر إذاعة أون سبورت: "لست سعيدا، كنت أنتظر أداء أفضل، وهبط الفريق بشدة في الشوط الثاني بعد إهدار فرص بالجملة في الشوط الأول".

وتابع "الفريق الأوغندي مميز يضم 6 لاعبين دوليين، لكن المصري لديه أفضل من ذلك، معدل اللياقة البدنية انخفض بشكل كبير، ولا أعرف السبب".

وشدد نائب المصري "لست راضيا عن أداء اللاعبين، الوضع سيختلف بانضمام اللاعبين الجدد في مباراة غزل المحلة في الدوري، يوم الخميس المقبل".

وبالحديث عن القيادة الفنية أوضح "معين الشعباني مدرب كبير، فهو خارج التقييم بإنجازاته وبطولاته ولديه سيرة ذاتية وشخصية قوية داخل الملعب وخارجه وفنيا على أعلى مستوى".

وواصل "لن نطلب النتائج مبكرا، بل سيظهر عمله مع مرور الوقت، هذه رسالة لجماهير المصري، لابد من الصبر وثقة في الجهاز الفني، فهو مدرب كبير متمرس في البطولات الإفريقية".

وتابع "البدايات صعبة نسبيا، والوضع سيكون أفضل، مجالس الإدارات في الأندية الشعبية أبطال في ظل الصعوبات المالية ومنافسة أندية الشركات الضخمة والبنوك وغيرها من أندية المؤسسات".

وشدد الخولي "نحتاج دعم جماهيرنا ومؤسسات الدولة لنقدر على المنافسة، أبرمنا صفقات جيدة في سوق الانتقالات".

واختتم تصريحاته "نتواجد حاليا في المنافسة، ولكن لا نعلم ما سيحدث في المستقبل، أتمنى تدخل الدولة ووزير الرياضة أشرف صبحي، لابد من دعم الإعلام للأندية الشعبية مثل المصري والاتحاد والإسماعيلي".