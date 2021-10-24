إكرامي: فخور بالوصول للمباراة الـ 100 قاريا.. ورسالة خاصة لـ الأهلي

الأحد، 24 أكتوبر 2021 - 14:19

كتب : FilGoal

شريف إكرامي

شدد شريف إكرامي حارس مرمى بيراميدز، على فخره بالمشاركة في 100 مباراة قاريا كأكثر حارس مصري في التاريخ.

شريف إكرامي

النادي : بيراميدز

بيراميدز

وشارك إكرامي في فوز بيراميدز على عزام التنزاني 1-0 في دور الـ 32 في الكونفدرالية، ليسجل مشاركته المئوية قاريا على مستوى الأندية.

وقال إكرامي عبر تويتر:"فخور بوصولي للمباراة رقم 100 كأكثر حارس مرمى مصري في التاريخ مشاركةً في بطولات الأندية الإفريقية".

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وأضاف "كل الشكر لزملائي و لنادي بيراميدز فلولاكم لم يكن ليتحقق هذا الانجاز".

وأتم "شكر من القلب لبيتي الكبير النادي الأهلي صاحب الفضل الأكبر في مسيرتي والذي تشرفت بارتداء شعاره 88 مباراة إفريقية".

شريف إكرامي بيراميدز الكونفدرالية
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