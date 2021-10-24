موسيماني: النتيجة مرضية لكن الأداء أقل مما نريده.. وليست لدينا رفاهية الخطأ مرة أخرى

أعرب بيتسو موسيماني المدير الفني لفريق الأهلي عن سعادته بالفوز الكبير على حساب الحرس الوطني من النيجر لكن شدد أن المستوى لم يكن مرضيا بالنسبة له.

وتغلب الأهلي على الحرس الوطني بستة أهداف مقابل هدف واحد في مباراة الإياب بعد انتهاء الذهاب بالتعادل الإيجابي بهدف لكل فريق.

وقال موسيماني عبر قناة الأهلي: "أبلغت اللاعبين أنه إذا أردنا الفوز بدوري أبطال إفريقيا للمرة الثالثة على التوالي علينا الفوز والتأهل لدور المجموعات".

وأضاف "كما أبلغت اللاعبين طوال فترة التدريب قبل المباراة أنه علينا تسجيل أكثر من 5 أهداف، لأنه أحيانا عندما نسجل هدفين في الشوط الأول نتوقف".

وشدد موسيماني "النتيجة مرضية بالتأكيد لكن المستوى كان أقل مما نريده، سيطرنا نعم على المباراة لكن كنا نريد أداء أفضل من ذلك".

وتابع "أرغب دائما أن يلعب الفريق بشكل جماعي وليس فردي، وأيضا لا يوجد مبرر لاستقبال هدف من فريق مثل هذا، لذلك علينا التطور من تلك الناحية أكثر".

وكشف موسيماني "ليست لدينا رفاهية الخطأ مرة أخرى وعلينا أن نصحح ذلك خاصة بعد خسارة الدوري والسوبر ولا توجد أعذار للفترة المقبلة ولا أبحث عنها".

وبالحديث عن عدم مشاركة محمد محمود أوضح "البعض يطالب بمشاركته من البداية لكنهم لا يحضرون التدريبات ويشاهدون من التلفاز، هو لاعب جيد جدا لكن الظروف ليست مناسبة لمشاركته".

وتابع "أنا أريد أن يكون جميع اللاعبين في حالة جاهزية تامة ومحمد محمود يعلم ذلك ولياقته البدنية ليست جيدة بشكل كافي وعليه القتال للمشاركة في المباريات".

وواصل "لم يكن لدينا عدد كافي من اللاعبين على مقاعد البدلاء، لأن ليس لدينا ما نفعله بسبب إنهاء اتحاد الكرة مسابقة الدوري بعد مواعيد القيد الإفريقي المعتمدة من كاف".

وشدد موسيماني "أتفهم ذلك، فهي مشكلة يعاني منها أيضا الزمالك وبيراميدز، لذا يجب ضبط أجندة المباريات المحلية لتستفيد الأندية من لاعبيها الجدد في المسابقات القارية".

واختتم تصريحاته "إنها مشكلة للكرة المصرية، بيراميدز لم يحقق فوزا كبيرا أمس لأنه لا يملك عددا كافيا من اللاعبين، يجب أن يدعم اتحاد الكرة الأندية لتجاوز الأمر"