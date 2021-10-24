مصدر بـ كاف لـ في الجول: هذا هو الموعد المبدئي لقرعة دوري أبطال إفريقيا

كشف مصدر بالاتحاد الإفريقي لكرة القدم (كاف) عن الموعد المبدئي لقرعة دور المجموعات لدوري أبطال إفريقيا.

وقال المصدر لـ FilGoal.com: "يوم 23 ديسمبر المقبل موعد مبدئي لقرعة دور المجموعات لدوري أبطال إفريقيا".

وأكمل "الموعد في انتظار موافقة المكتب التنفيذي للاتحاد قبل الإعلان عنه خلال اليومين المقبلين".

وتأهل الأهلي والزمالك إلى دور المجموعات، بعد انتصارهما على الحرس الوطني النيجري وتوسكر الكيني على الترتيب.

ويحمل الأهلي لقب البطولة بعد أن فاز به للمرة العاشرة في الصيف الماضي.

وحصد الزمالك البطولة نفسها خمس مرات آخرها في 2002.