تذكرتي تفتح حجز تذاكر مباريات الدوري

فتحت شركة تذكرتي حجز تذاكر مباريات الدوري أمام الجماهير لعدد من مباريات الجولة الأولى من المسابقة.

وينطلق الموسم الجديد من الدوري المصري غدا الإثنين وتختتم الجولة الأولى مساء الخميس.

وكانت شركة تذكرتي قد أعلنت أن سعر التذكرة الموحدة لحضور المباريات هو 100 جنيه للمباراة الواحدة.

لحجز تذكرة مباراة فريقك من هنا.

وكشفت شركة تذكرتي عبر حسابها على تويتر أن استلام تذاكر المباريات وبطاقة المشجع Fan ID من فروع شركة We.

ويلعب فريق الزمالك مساء الثلاثاء أمام إنبي بينما يفتتح الأهلي مشواره عندما يحل ضيفا على الإسماعيلي مساء الأربعاء.