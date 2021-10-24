المصري اليوم: القضاء الإداري يقبل طعن مرتضى ضد قرار تجميد مجلسه

الأحد، 24 أكتوبر 2021 - 10:38

كتب : FilGoal

مرتضى منصور - الزمالك - مازيمبي

حكمت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، بقبول طعن مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك السابق، ضد قرار تجميد مجلسه.

وقالت جريدة المصري اليوم إن المحكمة قبلت طعن مرتضى منصور، والذى يطالب فيه بإلغاء قرار تجميد مجلس إدارة نادي الزمالك، ورجوعه لرئاسة النادي.

وبحسب الجريدة، فإن الدعوى قد طالبت بإلغاء قرار مديرية الشباب والرياضة رقم 694 بتاريخ 29 نوفمبر 2020، والذي تضمن في مادته الأولي تشكيل لجنة مؤقتة لإدارة وتسيير أعمال نادي الزمالك للألعاب الرياضية.

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وكان هاني زادة عضو مجلس إدارة نادي الزمالك السابق، أقام طعنا قضائيا أمام محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، يطالب بإلغاء القرار الصادر بوقف واستبعاد مجلس إدارة نادي الزمالك.

واختصم الطعن كلا من وزير الشباب والرياضة والمدير التنفيذي بوزارة الشباب والرياضة.

وترأس مرتضى منصور (69 عاما) نادي الزمالك من إبريل 2014 إلى نوفمبر 2020 قبل تجميد مجلسه من قبل وزارة الشباب والرياضة للتحقيق في مخالفات مالية.

وتولى الراحل أحمد بكري رئاسة النادي بصفة مؤقتة قبل أن يخلفه عماد عبد العزيز في ديسمبر الماضي.

ويتولى حسين لبيب رئاسة لجنة إدارة النادي منذ مايو الماضي.

الزمالك مرتضى منصور
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