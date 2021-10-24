كلوب: هذا وجه التشابه بين صلاح ورونالدو

أبدى يورجن كلوب مدرب ليفربول اعتقاده أن محمد صلاح نجم فريقه قادر على الوصول إلى مستويات النجاح المستمر التي تمتع بها كريستيانو رونالدو نجم مانشستر يونايتد، وذلك قبل لقاء الفريقين.

وقال كلوب في تصريحات نقلتها "beIN Sports" :"تحتاج إلى الحظ لتحقيق ذلك، لأن هناك أشياء واردة الحدوث مثل الإصابات، ولكني أعتقد أن احترافية صلاح وكريستيانو هي الشيء الوحيد الذي يمكن مقارنته بنسبة 100%".

وأضاف "إنهم على نفس المستوى في هذا الجانب. صلاح يتمتع باحترافية مذهلة، فهو دائما مهتم بكل الأشياء التي يمكنه فعلها أو يجب عليه فعلها لتحسين مستواه. أعتقد أنه لا يزال يملك الكثير ليقدمه. هذا يساعده ويساعد فريقه بالتأكيد وأتمنى أن يستمر هذا معنا".

وعن تسجيله لهدف رائع جديد ضد أتلتيكو مدريد في المباراة الماضية قال الألماني:"صحيح أني حظيت بالعديد من اللاعبين المذهلين خلال مسيرتي التدريبية ولكن لا، حين رأيت الكرة تجتاز كل اللاعبين واضطر صلاح للركض بسرعة للحصول عليها قبل عبورها الخط ثم عاد بها، لم يكن الأمر يبدو لي كفرصة تسجيل هدف".

وأوضح "الأمر كله يتعلق بجودة صلاح في هذه اللحظة. يمكنك تخيل كيف أن الكثير من لاعبي أتلتيكو يعلمون عن قدراته وأرادوا الدفاع أمامه باستماتة ولكن لم يتمكنوا من فعلها".

وسبق لصلاح تسجيل 3 أهداف في مباراتين ضد مانشستر يونايتد خارج الأرض بالموسم الماضي، بواقع هدفين في كأس الاتحاد الإنجليزي وهدف في البريميرليج، ولم يسبق لأي لاعب في تاريخ ليفربول أن سجل في 3 مباريات متتالية على ملعب أولد ترافورد.