صلاح: داخل رأسي دائما أنا اللاعب الأفضل في العالم

شدد محمد صلاح لاعب ليفربول على أنه دائما يحاول كيفية التطور لمساعدة الفريق مشيرا إلى أنه يضع في رأسه دائما أنه اللاعب الأفضل في العالم ليكتسب المزيد من الثقة.

ويستعد صلاح مع ليفربول لمواجهة مانشستر يونايتد غدا الأحد على ملعب أولد ترافورد في قمة مباريات الأسبوع التاسع من الدوري الإنجليزي.

صلاح قال في حواره مع شبكة سكاي سبورتس: "أعتقد أنني عندما كنت في تشيلسي أتيت إلى هنا وكان ليفربول يقاتل من أجل اللقب، الأجواء كانت لا تصدق. وقلت أريد أن ألعب هنا يوما ما".

وأضاف "لهذا السبب عندما كنت في روما وكان هناك حديثا بين الأندية، قلت إنني أحب اللعب هناك وأردت العودة إلى إنجلترا لإثبات خطأ الناس، لم تتح لي الفرصة هناك مع تشيلسي، وأردت العودة. أيضا عندما كنت صغيرا كنت أختار ليفربول عند لعبي للبلاي ستيشن وأنا صغير لذلك كان هناك عاطفة بيني وبين النادي".

وتابع عن حديث صلاح بكونه اللاعب الأفضل في العالم في هذه اللحظة "يبدو الأمر رائعا بالنسبة لي لكن أعتقد أن هذا رأي دائم، لا أستطيع أن أقول إنني أفضل لاعب في العالم. بعض الناس يتفقون، والبعض الآخر لا. أنا سعيد فقط بأدائي في الوقت الحالي، لكنني سأقول دائمًا إنه رأي".

واستكمل "الطموح دائما هو أن أكون أفضل لاعب في العالم. لست مضطرا للكذب. إنه شيء يدفعني إلى العمل الجاد حقا ومحاولة أن أكون أفضل، في رأسي أنا أفضل لاعب طوال الوقت. أحاول أن أضع هذه الثقة في رأسي. لا يهم إذا كان بعض الناس يتفقون معك، والبعض الآخر لا يتفقون".

وواصل عن تحسنه بين الموسم الماضي والحالي "أنا أبحث دائمًا عما يمكنني تحسينه. الهدف ضد مان سيتي كان بقدمي اليمنى وزاوية ضيقة، أتدرب دائما بعد نهاية المران وقبله في صالة الألعاب الرياضية".

واستطرد "أفكر دائما، إذا كنت في هذا الموقف فما الذي يمكنني فعله؟ كيف يمكنني إنهاء المباراة جيدا؟ كيف يمكنني تمرير الكرة إلى شخص ما ليسجل؟ يعمل الطاقم هنا يعمل معي للتدرب بعد التدريب وكيفية إنهاء الفرص والدخول بالكرة للداخل بالقدم اليسرى. أنا أتطلع دائما إلى التحسن".

وأكمل " أحاول فقط مساعدة الفريق. أحب الفوز والنادي وأكره كلمة أننا الفريق الأقل أو شيء من هذا القبيل. نحن نلعب لليفربول. إذا كنت تلعب لليفربول ، فلا يمكنك انظر إلى نفسك على أنك الأضعف. انظر إلى نفسك كبطل طوال الوقت للفوز بالألقاب، هذا ما أتمنى ان يؤمن به الجميع".

وأتم عن اختيار هدفه الأفضل من بين الأهداف المذهلة التي سجلها "يمكنني اختيار السيتي لأنهم فريق صعب ولديهم بعض أفضل المدافعين في العالم، كانت النتيجة 1-1. سأختار ذلك الهدف على هدف واتفورد".

صلاح سجل 12 هدفا وصنع أربعة آخرين في 11 مباراة لعبها مع ليفربول في جميع المسابقات هذا الموسم.