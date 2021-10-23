إكرامي: سعيد بوصولي إلى 100 مباراة إفريقية.. وهدفنا ظهور بيراميدز بشكل أفضل

السبت، 23 أكتوبر 2021 - 23:35

كتب : FilGoal

شريف إكرامي

أعرب شريف إكرامي حارس مرمى بيراميدز عن سعادته بتأهل فريقه إلى دور الـ32 الثاني من بطولة الكونفدرالية الإفريقية بعد تخطي عزام يوناتيد التنزاني.

شريف إكرامي

النادي : بيراميدز

بيراميدز

وقال إكرامي عقب المباراة: "سعيد أنني استطعت المشاركة في 100 مباراة إفريقية مع الأندية، وذلك بعد مشوار طويل".

وأضاف "فريق عزام قوي للغاية وأقوى من فرق أخرى وصلت لدور المجموعات في الكونفدرالية الموسم الماضي".

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وأكمل "التعادل السلبي في الذهاب كان خادعا وكانت تعليمات إيهاب جلال لنا أن نسجل مبكرا من أجل حسم النتيجة والتأهل".

وشدد "هدفنا المنافسة بشكل أقوى في الموسم الحالي في مختلف البطولات مع الظهور بشكل أفضل".

وواصل "المشوار صعب في بطولة الكونفدرالية لأنك تلعب ضد مستويات مختلفة".

وأتم تصريحاته "أتمنى أن تكون كل مباراة دافعا لنا لتحقيق الفوز وتعويض نتائج الموسم الماضي".

شريف إكرامي بيراميدز الكونفدرالية
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