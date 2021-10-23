مؤتمر إيهاب جلال: أنجزنا المهمة أمام عزام رغم الغيابات

وجه إيهاب جلال المدير الفني لنادي بيراميدز الشكر للاعبيه بعد التغلب على عزام التنزاني مشيرا إلى أن الفريق أنجز المهمة برغم الغيابات.

بيراميدز تأهل لدور الـ32 الثاني في الكونفدرالية بعد الفوز على عزام التنزاني بهدف دون رد. (طالع التفاصيل)

إيهاب جلال قال في تصريحات خلال المؤتمر الصحفي بعد المباراة:"أوجه الشكر للاعبين بعد الفوز الصعب، حذرت اللاعبين من صعوبة اللقاء نظرا لقوة المنافس الذي يستحق كل تقدير".

وأضاف "بسبب التقدم بهدف وحيد كان هناك بعض التوتر في اللقاء خاصة في الشوط الثاني. هناك غيابات عديدة وقائمة محدودة حاولنا التعامل معها في ظل غياب الجدد والمصابين".

وواصل "سعيد بمجهود اللاعبين وظهورهم بمستوى طيب للغاية في ظل الظروف الحالية والغيابات العديدة، هناك العديد من الفرص ضاعت بسبب الخوف من ضياع الفوز والتأهل".

وأتم إيهاب جلال حديثه بتهنئة شريف إكرامي بعد وصله لـ100 مباراة إفريقية "شريف إكرامي حارس مميز، بيراميدز لديه العديد من الحراس المميزين وجميعهم على المستوى المطلوب وخبراتهم تجعل الفريق منافسا على جميع البطولات".

بيراميدز سيبدأ الاستعداد لمباراة مصر للمقاصة المقرر إقامتها 27 أكتوبر الجاري في الجولة الأولى للدوري المصري.

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