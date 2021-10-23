بيراميدز يعبر عزام يونايتد ويتأهل لدور الـ32 الثاني في الكونفدرالية

السبت، 23 أكتوبر 2021 - 22:50

كتب : FilGoal

بيراميدز - عزام يونايتد

تأهل فريق بيراميدز إلى دور الـ32 الثاني من بطولة الكونفدرالية الإفريقية، بعد الفوز على عزام يونايتد بطل تنزانيا.

وفاز بيراميدز على عزام يونايتد بهدف دون رد، في مباراة الإياب التي أقيمت بملعب الدفاع الجوي، بعد انتهاء لقاء الذهاب بالتعادل السلبي.

وبذلك يتأهل بيراميدز لمواجهة أحد الخاسرين من دور الـ32 في دوري أبطال إفريقيا.

أخبار متعلقة
شوبير: فيوتشر سينافس على الدوري والكأس في المستقبل علي ماهر: الجميع سينتظر مباريات فيوتشر.. وأنوي تقديم 5-6 لاعبين لمنتخب مصر الرجاء يحجز مقعده في مجموعات دوري الأبطال.. المريخ يتأهل رغم الهزيمة

ليلحق بفريق المصري الذي تأهل للدور ذاته في بطولة الكونفدرالية.

وصف المباراة

سيطر بيراميدز على مجريات اللعب في بداية المباراة وهدد مرمى الفريق التنزاني أكثر من مرة.

وكاد إريك تراوري أن يسجل هدف التقدم في الدقيقة 20 بضربة رأسية قوية بعد عرضية من عبد الله السعيد، ولكن الكرة اصطدمت في العارضة.

إلى أن نجح علي جبر في تسجيل هدف الفوز في الدقيقة 29 بتسديدة من داخل منطقة الجزاء بعد متابعة لرأسية أحمد سامي.

في الشوط الثاني حاول فريق عزام يونايتد إحراز هدف التعادل وسيطر على الكرة في بعض الفترات، ولكن دون خطورة حقيقية على مرمى شريف إكرامي حارس بيراميدز.

وشكلت هجمات بيراميدز في الشوط الثاني خطورة على مرمى عزام يونايتد، خاصة عن طريق رمضان صبحي وعبد الله السعيد.

وقبل نهاية المباراة كاد رمضان صبحي أن يسجل الهدف الثاني بعد تمريرة مزدوجة مع عبد الله السعيد وضعته في مواجهة المرمى.

لكنه سدد الكرة بعيدا عن الشباك مهدرا فرصة خطيرة.

قبل أن يطلق الحكم صافرة نهاية المباراة ويعلن فوز بيراميدز.

بيراميدز عزام يونايتد علي جبر الكونفدرالية
نرشح لكم
أخر الأخبار
إكرامي: سعيد بوصولي إلى 100 مباراة إفريقية.. وهدفنا ظهور بيراميدز بشكل أفضل 19 دقيقة | الكونفدرالية
مؤتمر إيهاب جلال: أنجزنا المهمة أمام عزام رغم الغيابات 20 دقيقة | مصر
سعد سمير: أتمنى أن تكون تجربة فيوتشر ناجحة.. وأمامنا تحدي كبير 50 دقيقة | الدوري المصري
بيراميدز يعبر عزام يونايتد ويتأهل لدور الـ32 الثاني في الكونفدرالية ساعة | الكونفدرالية
إبراهيموفيتش يسجل في مرمى الفريقين.. بن ناصر ينقذ ميلان أمام بولونيا ساعة | الدوري الإيطالي
علي ماهر: الجميع سينتظر مباريات فيوتشر.. وأنوي تقديم 5-6 لاعبين لمنتخب مصر ساعة | الدوري المصري
شوبير: فيوتشر سينافس على الدوري والكأس في المستقبل ساعة | مصر
فيوتشر يعلن أسماء 27 صفقة جديدة ساعة | الدوري المصري
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 بيراميدز: إسلام عيسى في حالة حرجة ونواجه تعنت السلطات الإثيوبية 2 حازم إمام يكشف لـ في الجول سبب تحطيم زجاج غرفة ملابس الزمالك في كينيا 3 حالة واحدة تمنع وقوع الأهلي والزمالك في المجموعة ذاتها بدوري أبطال إفريقيا 4 مصدر من كاف يكشف لـ في الجول مصير مباراة الأهلي والحرس الوطني