بيراميدز يعبر عزام يونايتد ويتأهل لدور الـ32 الثاني في الكونفدرالية

تأهل فريق بيراميدز إلى دور الـ32 الثاني من بطولة الكونفدرالية الإفريقية، بعد الفوز على عزام يونايتد بطل تنزانيا.

وفاز بيراميدز على عزام يونايتد بهدف دون رد، في مباراة الإياب التي أقيمت بملعب الدفاع الجوي، بعد انتهاء لقاء الذهاب بالتعادل السلبي.

وبذلك يتأهل بيراميدز لمواجهة أحد الخاسرين من دور الـ32 في دوري أبطال إفريقيا.

ليلحق بفريق المصري الذي تأهل للدور ذاته في بطولة الكونفدرالية.

وصف المباراة

سيطر بيراميدز على مجريات اللعب في بداية المباراة وهدد مرمى الفريق التنزاني أكثر من مرة.

وكاد إريك تراوري أن يسجل هدف التقدم في الدقيقة 20 بضربة رأسية قوية بعد عرضية من عبد الله السعيد، ولكن الكرة اصطدمت في العارضة.

إلى أن نجح علي جبر في تسجيل هدف الفوز في الدقيقة 29 بتسديدة من داخل منطقة الجزاء بعد متابعة لرأسية أحمد سامي.

في الشوط الثاني حاول فريق عزام يونايتد إحراز هدف التعادل وسيطر على الكرة في بعض الفترات، ولكن دون خطورة حقيقية على مرمى شريف إكرامي حارس بيراميدز.

وشكلت هجمات بيراميدز في الشوط الثاني خطورة على مرمى عزام يونايتد، خاصة عن طريق رمضان صبحي وعبد الله السعيد.

وقبل نهاية المباراة كاد رمضان صبحي أن يسجل الهدف الثاني بعد تمريرة مزدوجة مع عبد الله السعيد وضعته في مواجهة المرمى.

لكنه سدد الكرة بعيدا عن الشباك مهدرا فرصة خطيرة.

قبل أن يطلق الحكم صافرة نهاية المباراة ويعلن فوز بيراميدز.

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