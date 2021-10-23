سعد سمير: أتمنى أن تكون تجربة فيوتشر ناجحة.. وأمامنا تحدي كبير

السبت، 23 أكتوبر 2021 - 23:05

كتب : FilGoal

سعد سمير - لاعب فيوتشر

تمنى سعد سمير مدافع نادي فيوتشر أن تكون تجربة فريقه الجديد في الدوري المصري ناجحة ومميزة في أولى مواسمه.

سعد سمير

النادي : فيوتشر

فيوتشر

وقال سعد سمير خلال مؤتمر تقديم صفقات فيوتشر: "أتمنى أن تكون هذه الخطوة مميزة وناجحة ولدينا تحدي كبير ومسؤولي النادي تحدثوا معي منذ اليوم الأول لإنشاء النادي لتحقيق ذلك".

وأضاف "علينا مسؤولية كبيرة ورسالة فنية وأخلاقية أيضا".

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وتابع "علي ماهر المدير الفني للفريق كان مدربي في الأهلي وحققت معه الكثير من البطولات، ونتمنى جميعا تحقيق طموح النادي".

من جانبه قال محمود عبد الرحيم "جنش" حارس مرمى فيوتشر: "أتمنى أن نحقق أشياء عظيمة مع نادي فيوتشر وأن نقدم أداء قوي في الموسم المقبل".

وأعلن نادي فيوتشور أسماء جميع الصفقات التي أبرمها بشكل رسمي خلال فترة الانتقالات الصيفية، استعدادا للموسم الجديد والذي بلغ عددها 27 صفقة. (طالع التفاصيل)

سعد سمير فيوتشر
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