جوارديولا: برايتون لا يستسلم.. وفودين يمكنه التألق في كل مراكز الهجوم

أشاد الإسباني بيب جوارديولا المدير الفني لنادي مانشستر سيتي بما قدمه لاعبه فيل فودين مشيرا إلى أنه سيتحسن أكثر مستقبلا.

فودين سجل هدفين وصنع هدف في فوز مانشستر سيتي على برايتون بأربعة أهداف مقابل هدف واحد ضمن مباريات الأسبوع التاسع من الدوري الإنجليزي.

جوارديولا قال في تصريحات صحفية بعد المباراة: "أعرف ما يعنيه المجيء إلى هنا ضد هذا الفريق وضد هذا المدرب وهذا الملعب والفوز هنا. أوجه التحية لهم بعد التغيير في الشوط الثاني الذي لعبوه حقا بشكل أفضل".

وأضاف "إنه درس جيد أنه في كرة القدم يجب أن تلعب بالكرة وعندما لا تملكها فإنك تعاني. لديهم عملية جيدة حيث يبنون مع حارس المرمى وكان لديهم لاعب آخر في الوسط وحركات في الأمام من الصعب اللعب ضدها لمدة 90 دقيقة. أمام منافس آخر كانت المباراة قد انتهت بعد الهدف الثالث ولم تنته بعد ضد هذا الفريق".

وتابع عن فودين "يمكن أن يلعب على الجناح الأيسر وهو مركز جيد والجناح الأيمن هو مركز جيد. فيل لاعب يمكنه التواجد في أماكن مختلفة ولكن بشكل خاص في المقدمة لأنه يتمتع بجودة الدقة. كان لديه العديد من الفرص للتسجيل في المباريات الأخيرة لكنه شاب وسيستمر في التحسن".

وواصل "لقد فزنا بالمباراة لأن لدينا لاعبين جيدين. لا تسألني كثيرا عن قرارات المديرين. إنهم عدوانيون وعندما يكون لديهم الكرة يعرفون ما يتعين عليهم القيام به. لديهم كل آليات فريق كبير".

فوز سيتي رفع رصيده للنقطة 20 في المركز الثاني بفارق نقطتين عن تشيلسي المتصدر بينما توقف رصيد برايتون عند 15 نقطة في المركز الرابع.