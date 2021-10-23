الكونفدرالية - المصري يحبس أنفاس جماهيره ويعبر ريفينيو أوثوريتي بقذيفة إسلام عطية

تأهل المصري إلى دور الـ 32 الثاني لكأس الكونفدرالية، بفوزه على ريفينيو أوثوريتي الأوغندي بهدف وحيد في استاد الإسكندرية.

وتعادل المصري ذهابا دون أهداف، قبل أن يفوز بأقل نتيجة في إياب دور الـ 32.

وسجل إسلام عطية هدف المصري الوحيد في الشوط الأول بتسديدة رائعة.

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وكانت المباراة هي الأولى للتونسي معين الشعباني المدير الفني للمصري داخل مصر كمدرب للفريق البورسعيدي.

كما حقق الشعباني فوزه الأول مع المصري بعد تعادله في المباراة الأولى أمام بطل أوغندا.

وتنضم الفرق التي ودعت دوري أبطال إفريقيا إلى كأس الكونفدرالية ليكتمل عدد دور الـ 32 الثاني الذي يتأهل منه 16 فريقًا إلى دور المجموعات.

ويسعى المصري للوصول إلى دور المجموعات للكونفدرالية للمرة الثالثة في تاريخه بعد 2018 و2020.

دون الصفقات

ظل الشعباني مجبرا على عدم التعويل على الصفقات الجديدة لعدم قيدهم أفريقيًا، فدفع بالثلاثي محمد عنتر وأوستن أموتو وإسلام عطية في خط الهجوم.

شوط أول قوي

المصري هاجم بقوة في الشوط الأول، فكاد أن يسجل بعد 5 دقائق لكن الدفاع أبعد الكرة من أمام المرمى بأعجوبة.

ثم سدد عنتر بقوة في الدقيقة 19 لكن حارس ريفينيو أوثوريتي تصدى ببراعة.

هدف رائع

وسجل عطية هدف اللقاء الوحيد بتسديدة رائعة من مسافة بعيدة بالدقيقة 22 سكنت المقص العلوي للضيوف.

هجمات المصري تواصلت، فسدد عنتر كرة قوية بالدقيقة 31 استقرت بالشباك الخارجية.

بعدها بدقيقة أوقف القائم هدفا ثانيا للمصري بواسطة إيزي إيميكا بعد خطأ دفاعي قاتل في التمرير.

إيميكا عاد وهدد في الدقيقة 37 لكن الحارس تألق وأبعد كرة الهدف الثاني.

شوط الضيوف

في الشوط الثاني انقلبت الآية، وتراجع المصري للدفاع بشكل مبالغ أمام هجمات قوية من الضيوف.

الشعباني سحب عنتر وعوضه بالشاب زياد فرج، لكن الفريق الأوغندي كان خطيرا للغاية.

الدقيقة 66 شهدت تسديدة من قائد ريفينيو أوثوريتي لكنها مرت أعلى العارضة.

قبل أن يهدد الفريق الضيف بثلاث تسديدات متتالية في الدقيقة 69 استبسل الدفاع المصري في إبعاداه.

أحمد مسعود حارس المصري تألق في الدقيقة 72 وأبعد تسديدة خطيرة من شفيق.

فيما أطلق سعيدي تسديدة عابرة للقارات في الدقيقة 78 مرت أعلى العارضة بقليل.

وفي الدقيقة السادسة من الوقت بدل الضائع تحصل نجيب فيصلي لاعب ريفينيو أوثوريتي على بطاقة صفراء ثانية وغادر الملعب مطرودا.