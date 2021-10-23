مباشر في الكونفدرالية - بيراميدز (1)-(0) عزام يونايتد.. ضغط من أصحاب الأرض

السبت، 23 أكتوبر 2021 - 20:29

كتب : FilGoal

فريق بيراميدز قبل مباراة عزام

يقدم لكم FilGoal.com تغطية مباشرة لمباراة بيراميدز ضد عزام يونايتد التنزاني في إياب دور الـ32 لبطولة الكونفدرالية

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انطلاق الشوط الثاني

نهاية الشوط الأول بتقدم بيراميدز بهدف دون رد

ق 29: جوووول علي جبر والأول بمتابعة للكرة من داخل منطقة الجزاء بعد ركلة ركنية

ق 20: رأسية قوية من تراوري والكرة تصطدم في العارضة بعد عرضية من السعيد

انطلاق المباراة

بيراميدز الكونفدرالية
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