سيتي يقضي على برايتون في 20 دقيقة ويواصل مطاردة تشيلسي

واصل مانشستر سيتي انتصاراته في الدوري الإنجليزي خارج ملعبه على حساب برايتون بأربعة أهداف مقابل هدف واحد ضمن مباريات الأسبوع التاسع.

الثنائي البرازيلي إديرسون وجابريل خيسوس عاد للتشكيل الأساسي بعد الغياب عن مواجهة بيرنلي الأخيرة بسبب مشاركتهم في وقت متأخر مع منتخب بلادهم.

البلجيكي كيفن دي بروين اكتفى بالتواجد في مقاعد البدلاء بعد بدء مباراة بيرنلي وكلوب بروج أساسيا.

حاول برايتون مع بداية المباراة الضغط على مانشستر سيتي في مناطقه ولكن رجال جوارديولا نجحوا دائما في إيجاد الطريق للخروج من الضغط.

خروج سيتي من الضغط كان يعني الكثير من المساحات في منتصف ملعب برايتون ليهدد كانسيلو المرمى في مرة أولى تصدى لها سانشيز وخيسوس في مرة ثانية أنقذها دانك من على خط المرمى.

هدف مانشستر سيتي الأول جاء في الدقيقة 12 بعد متابعة من إلكاي جوندوجان لتسديدة بيرناردو سيلفا.

تهديد سيتي تواصل لينقذ سانشيز هجمة خطيرة من فيل فودين قبل ان يسجل اللاعب نفسه الهدف الثاني بعد هجمة مرتدة سريعة انتهت عند جاك جريليش الذي مرر لفودين وأودفعها الشباك.

3 دقائق بعد ذلك وسجل مانشستر سيتي الهدف الثالث بعد هجمة جماعية بين فودين وجريليش وخيسوس انتهت بتسديدة من الأخير اصطدمت بفودين ومنه إلى الشباك.

في الشوط الثاني قلص برايتون الفارق من ركلة جزاء تسبب فيها إديرسون وأودعها مال أليستر الشباك قبل 10 دقائق على نهاية المباراة.

البديل رياض محرز سجل الهدف الرابع لمانشستر سيتي في الدقيقة الخامسة من الوقت بدل الضائع بعد تمريرة من فيل فودين.

فوز سيتي رفع رصيده للنقطة 20 في المركز الثاني بفارق نقطتين عن تشيلسي المتصدر بينما توقف رصيد برايتون عند 15 نقطة في المركز الرابع.