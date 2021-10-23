تشكيل بيراميدز – إبراهيم عادل مهاجم وهمي أمام عزام

أعلن إيهاب جلال عن تشكيل بيراميدز لمواجهة عزّام التنزاني في إياب دور الـ 32 لكأس الكونفدرالية.

وشهد التشكيل الاعتماد على إبراهيم عادل كمهاجم وهمي، ومن خلفه عبد الله السعيد ورمضان صبحي وإيريك تراوري.

كما يبدأ أحمد سامي وعلي جبر في عمق الدفاع على حساب أسامة جلال وأحمد أيمن منصور.

وتعادل بيراميدز ذهابًا في أرض عزّام دون أهداف.

تشكيل بيراميدز:

حراسة المرمى: شريف إكرامي

الدفاع: أحمد فتحي – علي جبر – أحمد سامي – محمد حمدي

الوسط: نبيل دونجا – عمر جابر – عبد الله السعيد – إيريك تراوري – رمضان صبحي

الهجوم: إبراهيم عادل

دكة البدلاء: مهدي سليمان – يوسف نادر – عبد الرحمن صميدة – أحمد توفيق – أسامة جلال – دودو الجباس – إبراهيم حسن – عماد ميهوب – أحمد أيمن منصور