انتهت في الكونفدرالية - المصري (1) (0) ريفينيو أوثورتي.. تأهل صعب

يستقبل المصري البورسعيدي نظيره ريفينيو أوثورتي الأوغندي في استاد الإسكندرية، بإياب دور الـ 32 لكأس الكونفدرالية.

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نهاية المباراة وتأهل المصري للدور المقبل

ق.+96 فيصلي نجيب يحصل على بطاقة حمراء بعد تلقيه إنذار ثاني

ق.78 تسديدة عابرة للقارات من سعيدي لكنها تمر أعلى العارضة بقليل

ق.72 شفيق يسدد ومسعود يتصدى ببراعة لتسديدة في الزاوية الضيقة

ق.69 هجمات متتالية من الضيوف واستبسال دفاعي من المصري

ق.66 قائد ريفينيو يسدد من داخل منطقة الجزاء لكن الكرة تمر أعلى العارضة

ق.59 دخول زياد فرج بدلا من عنتر

ق.57 فرصة خطيرة جديدة للمصري أرسلها إسلام عطية ومرت أمام خط المرمى بغرابة

بداية الشوط الثاني

نهاية الشوط الأول

ق.37 تسديدة جديدة من إيزي إيميكا يتصدى لها الحارس بعد تمريرة عنتر

ق.32 القائم يمنع هدفا ثانيا مؤكدا من إيزي إيميكا بغرابة بعد خطأ دفاعي في التمرير

ق.31 عنتر يهدر الهدف الثاني بتسديدة استقرت في الشباك الخارجية

ق.22 جووووووووول إسلام عطية يتقدم في النتيجة للمصري بتسديدة رائعة سكنت مقص الضيوف

ق.19 تسديدة قوية من عنتر بعد عرضية العراقي يتصدى لها الحارس

ق.5 عرضية يسارية يقابلها أموتو برأسية ويبعدها الدفاع من أمام المرمى بأعجوبة

بداية المباراة

بداية المباراة في السابعة مساءً